Sasa, dev yatırımı için gün sayıyor

13 Temmuz 2020

ERAY ŞEN

Geçtiğimiz günlerde halı ve polyesterde yaşanan sipariş patlaması ve pandemi döneminde sağlık, hijyen ve tıbbi ambalajın en önemli tedarikçisi olarak yaptığı çalışmalar ile DÜNYA’ya manşet olan Erdemoğlu Holding ve Sasa’nın, planlanan ve devam eden yatırımları da uluslararası ticareti etkileyecek boyutlarıyla dikkat çekiyor.

Sasa Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Şeker, Sasa’ya hammadde sağlayacak dev üretim tesisi projesinin, global endüstride dinamikleri değiştirecek bir yapıya sahip olduğunu belirterek, “Adana’nın Yumurtalık ilçesinde MEG ve PTA üretimi gerçekleştirilmesi planlanan projenin toplam yatırım tutarı 11.8 milyar doları buluyor. 8.5 milyon metrekare büyüklüğündeki arazi için, Bakanlığın yönlendirmesi ile ÇED raporu sürecini tamamladık ve raporu aldık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından arazi tahsisi için izin bekliyoruz” bilgisini verdi.

“12-15 milyar dolarlık cari açığı önleyeceğiz”

Türkiye’nin üretimini yapacakları hammadde için her yıl milyarlarca dolar ithalat gerçekleştirdiğine dikkat çeken Dr. Şeker “Arazi temininden sonra yatırıma hemen başlayabiliriz. İster tahsis, ister özelleştirme yolu ile Yumurtalık’taki arazinin temininden sonra ülkemiz adına en büyük projelerden birini hemen başlatabiliriz. Bu yatırım ile Türkiye’nin 5 milyar dolarlık cari açığını önleyeceğiz. Mamule dönüştürülüp ihraç edildiğinde ise 12-15 milyar dolarlık cari açığını önleyeceğiz. Afrika, Ortadoğu, Rusya yanı sıra Avrupa üretim üssü olacağız. Bu olunca bölgemizin 60 milyar dolarlık ithalatının 30 milyar dolarlık payına talibiz. Yumurtalık ile pazara ucuz ve nitelikli hammadde garantisi vereceğiz. Ardımızdan milyarlarca dolarlık, yüzbinlerce istihdam yaratacak peş peşe yeni yatırımlar olacaktır.”

Sasa’nın yatırımları arasında sıfırdan kurulan tesislerin öne çıktığına dikkat çeken Dr. Şeker, bunlardan birisinin 400 milyon dolarlık poy ve tekstüre; bir diğerinin ise 100 milyon dolar maliyetli şişe cipsi yatırımı olduğunu ifade etti. Şeker, poy ve tekstüre tesisi ile Türkiye’ye ithalat yolu ile gelen 500 milyon dolarlık mamulün yerlileşmesine katkı sunulduğunu, şişe cipsi yatırımı ile de ithalatın önlenmesinin yanı sıra dev gruplara ihracatın önünün açılacağını sözlerine ekledi.

Üç etaplı yatırımın ilk fazı tamamlandı



Sasa’nın devam eden diğer yatırımları hakkında da bilgi veren Dr. Şeker, Erdemoğlu Holding’in dört yıl önce satın aldığı Sasa Polyester’de toplam değeri 1 milyar dolar olan üç etaplı yatırım gerçekleştirdiğini, ilk faz olan 250 milyon dolar bedelli elyaf yatırımının geçtiğimiz aylarda tamamlandığını söyledi. Şeker, bu yatırımla tesisin elyaf üretim kapasitesininin 750 ton/gün’den 1.8 bin ton/gün’e çıkarıldığını, böylece Türkiye'nin bu alandaki 150 milyon dolarlık ithalatının önüne geçtiklerini söyledi. Dr. Şeker, "Geçen aylarda devreye giren yeni yatırımlarımız ile bu alanda Türkiye'nin ihtiyacının tamamına karşılık veriyoruz" dedi.