SASA, güvenlik altyapısını yeniledi

Polyester, elyaf filament, polyester bazlı polimerler, ara ve özellikli ürünler arasında dünyanın önde gelen şirketlerinden SASA, tüm bilişim altyapısının ve son kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için tercihini Trend Micro’nun çözümlerinden yana kullandı.

Bilişim altyapısının güvende tutulması ve siber saldırılara karşı korunmasının işletmeler açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken SASA BT Müdürü Ali Dilbas, “Siber güvenlik, bilişim sistemlerimiz için en önemli ve birincil önceliğe sahip konulardan biri. Trend Micro’dan önce konsolidasyon sağlamakta güçlük çekiyorduk. Birden çok üreticinin ürününü konumlandırıp bunları yönetmek çok zordu ve çok fazla efor gerektiriyordu. Bizim için hem iş gücü kaybı hem de önemli bir maliyet anlamına geliyordu. Bu nedenle birbiri ile tam entegre çalışan, homojen ve tümleşik bir çözüm arayışına girdik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Trend Micro çözümlerini tercih ettik.” dedi.

"Savunmasını güçlendirdi"

COVID-19'un siber tehditlerin daha da artmasına neden olduğunu söyleyen Trend Micro Genel Sektör Satış Lideri Emirhan Aşcı, “Siber saldırganlar salgının neden olduğu krizi çevrimiçi ortamlarda bir saldırı ve tehdit malzemesi olarak kullanıyor. Evden ve uzaktan çalışma gibi yöntemlerin yaygınlaşması, dijital dönüşüm süreçlerinin olması gerekenden çok daha fazla hızlanması işletmeleri ve çalışanları büyük bir risk altında bırakıyor. Bu nedenle dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıran işletmelerin siber güvenliği ayrı olarak ele almaları ve öne çıkarmaları büyük önem taşıyor. Artan siber tehditlere karşı Trend Micro çözümlerini tercih eden SASA, altyapısını daha güvenli hale getirerek savunmasını güçlendirdi." değerlendirmesini yaptı.