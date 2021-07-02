Sasa, JP Morgan ile kredi temini sözleşmesi imzaladı

Sasa Polyester, JP Morgan ile kredi temini için yetkilendirme anlaşması imzaladı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, anlaşmanın Adana'daki PTA yatırımının finansmanı için olduğu belirtildi.

Açıklamada, CESCE (İspanyol İhracat Kredi Sigorta Şirketi) destekli, 350 milyon dolar karşılığı euro kadar, 2 yıl geri ödemesiz toplam 12 yıl vadeli olması beklenen kredi temini için yetkilendirme anlaşmasının imzalandığı ifade edildi.