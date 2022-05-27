Sasa, PET cips üretim tesisi satın aldı

Sasa, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Indoroma Ventures’e ait Adana Seyhan'daki PET cips üretim tesisinin; tesis, makine ve teçhizatının satın alınması işleminin tamamlandığını duyurdu.

Sasa’dan KAP’a yapılanan açıklama şöyle: “Şirket Yönetim Kurulumuzun 6 Nisan 2022 tarihli toplantısında, Adana Seyhan'da Şirketimize ait arazi üzerinde kurulu bulunan üretim faaliyetleri sona erdirilmiş PET cips üretim tesisinin, tesis, makine ve teçhizatının INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ A.Ş. şirketinden 43.975.460,80 TL + KDV bedelle satın alınmasına ve içsel bilginin Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin ‘İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi’ başlıklı 6'ncı maddesi kapsamında sözleşme şartları uyarınca kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.

Sözleşme şart ve koşullarının yerine getirilmesi nedeniyle, içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi kararı ve alım işleminin tamamlandığı bilgisi kamuoyuna saygıyla duyurulur.”