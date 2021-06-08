Sasa Polyester, yurt dışı borçlanma için yatırımcılarla görüşecek

Sasa Polyester Sanayi A.Ş, yurt dışında paya dönüştürülebilir tahvil ihracı için yurt dışında yerleşik hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymet yatırımcılarıyla 8 Haziran 2021'den itibaren bir dizi sanal toplantı düzenlenmesi için BNP Paribas ve HSBC'yi yetkilendirdi.

Sasa Polyester'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, söz konusu sanal toplantıları takiben, piyasa koşullarına bağlı olarak euro cinsinden, Reg S formatında, garantili teminatsız paya dönüştürülebilir tahvil ihracı yapılabileceği aktarıldı. İhracın gerçekleşmesi halinde, ihraçtan elde edilecek gelirlerin mevcut borçların yeniden finansmanı, mevcut ve gelecekteki yatırımların finansmanı ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacağı bildirildi.

Toplantılarda şirketi SASA Yeni Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Güven Kaya, SASA Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Bülent Yılmazel ve Quanta Finansal Danışmanlık Kurucu Başkanı İbrahim M. Turhan temsil edecek.