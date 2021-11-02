Sasa Polyester'den 150 milyon dolarlık tesis yatırımı
Sasa Polyester, 150 milyon dolarlık üretim tesisini 2024'ün ikinci yatısında devreye almayı planlıyor.
Sasa Polyester, 150 milyon dolar yatırımla yıllık 350 bin ton kapasiteli tekstil cipsi, şişe cipsi, pet cipsi üretim tesisi kurma kararı aldığını duyurdu.
Sasa Polyester, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada 150 milyon dolar yatırımla yıllık 350 bin ton kapasiteli tekstil cipsi, şişe cipsi, pet cipsi üretim tesisi kurma kararı aldığını duyurdu. Kurulacak tesisin 2024 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor.
Yatırımın ciroya katkısının ise bugünkü rakamlarla yaklaşık 500 milyon dolar olacağı belirtildi.