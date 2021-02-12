Sasa, PTA tesisiyle 1 milyar dolarlık cari açığı önleyecek

Erdemoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Sasa Polyester, cari açığı azaltmada katkı sunacak dev bir yatırımın startını verdi. Adana’da 350 dönüm arazi üzerine 935 milyon dolar yatırım bedeliyle kurulacak Türkiye’nin ilk PTA tesisinin inşaatı için önemli bir anlaşma sağlandı. İspanyol Technicas Reunidas tarafından Adana’daki SASA kompleksi içinde inşa edilecek PTA tesisi yıllık 1.5 milyon ton kapasiteli olacak. Mayıs ayındaki temel atmanın ardından 27 ay sonra faaliyete geçirilmesi planlanan PTA tesisiyle, üretimden itibaren yıllık 1 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmesi planlanıyor.

Türkiye’nin ithalatçı konumda bulunduğu PTA, polietilen tereftalat (PET) üretiminde hammadde olarak kullanılıyor. PET de polyester ipliğin üretilmesinde, hem de tekstil, sağlık, hijyen, ambalaj sektörlerinde anahtar hammadde olarak kilit öneme sahip. Yakın zamanda bu alandaki iddialı projesini kamuoyu ile paylaşan Erdemoğlu Holding, mühendisliği de içine alan inşaat aşamalarının tüm süreçlerinin yönetimi için dün önemli bir anlaşma imzaladı. Anlaşma Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ile Tecnicas Reunidas Başkanı Juan LLado ile Gemont

Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş. Başkanı Sadık Akman arasında imzalandı. İki yıl içinde tamamlanacak süreç için İspanyollarla devam eden görüşmelerde resmi anlaşma böylelikle sağlanmış oldu. Bu konuda dünyanın sayılı firmalarından İspanyol Technicas Reunidas firması ile imzalanan anlaşma çerçevesinde, Adana'daki SASA kompleksi içinde inşa edilecek PTA tesisi yıllık 1.5 milyon ton kapasiteli olacak.

Temel atma mayıs ayında

Geçen hafta itibari ile zemin edütlerinin başladığı projede resmi temel atmanın önümüzdeki mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sasa Polyester’in Adana tesislerinin hemen yanında 350 dönüm arazi üzerine kurulacak tesis, temel atmadan itibaren 27 ay içinde tamamlanacak. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte Sasa’nın üretim alanının büyüklüğü bin 500 dönüme çıkarılacak.

Anlaşmaya SASA adına imza koyan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu gelişme ile SASA'nın alanında Çin ve Hindistan dışındaki en büyük üretici olacağını belirtti. Bu aynı zamanda, Yumurtalık’ta planlı petrokimya yatırımının da ilk adımlarından birini Adana merkezde oluşturacak. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, cari açığın azaltılmasında çok önemli bir rol oynayacak olan tesisin, katma değerli üretim için de büyük katkı sunacağını söyledi. Erdemoğlu, “Salgın süreci de gösterdi ki ülkeler yerli üretimi önceliklendiriyor. Bu durumu aşıda da gözlemledik. PTA tesisi, sektörüne çok önemli katkılar sağlayacak” diye konuştu.

"Alanının en çevreci tesisi olacak"

Erdemoğlu Holding ve Sasa Polyester Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, PTA tesisinin alanının en modern tesisi olacağını söyleyerek, “Halen mevcut en son teknoloji ve çevreci anlayışla inşa ediliyor. Kendi elektriğini üretecek, bu alanda yıllık 20 milyon dolarlık tasarruf sağlayacak. Bacalarından zararlı madde çıkmayacak ve suyu verimli kullanacak, yağmur suyundan yararlanacak” dedi. Tüm bölgesinin ve İspanya dışında Avrupa’nın tek üreticisi olacaklarını kaydeden Mehmet Şeker, “Üretimin 1 milyon tonunu Sasa kullanacak. Kalan kısım iç pazarda değerlendirilecek. Hesaplamalarımıza göre 27 ay sonraki üretimden itibaren yıllık 1 milyar dolarlık ithalatın önüne geçeceğiz” diye konuştu. PTA projesinin ikinci yatırım fazında yıllık üretimin 2.5 milyon tona çıkarılacağını belirten Şeker, “İkinci fazla birlikte bu alanda ihracata da başlayacağız" dedi.