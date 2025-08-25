SASA RAFİNERİ A.Ş. kuruldu: SASA Polyester'den 100 milyon TL'lik yeni yatırım

SASA Polyester Sanayi A.Ş., Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yapılması planlanan rafineri ve petrokimya tesisi yatırımı için 100 Milyon TL Sermayeli SASA RAFİNERİ A.Ş isimli yeni bir şirket kurduğunu duyurdu.

Yeni şirketin tamamının Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'ye ait olduğu da belirtildi.

KAP açıklaması

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Özel Endüstri Bölgesi ilan edilen alanı da içerecek şekilde, Adana/Yumurtalık'ta yapılması planlanan Rafineri ve Petrokimya Tesisi yatırımı ve bu yatırım kapsamındaki lojistik, altyapı ve üretim tesislerinin eklentileri faaliyetlerini yürütmek üzere sermayesinin tamamı Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'ye ait olan 100 milyon TL sermayeli SASA RAFİNERİ A.Ş.'nin kurulmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir."