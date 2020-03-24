SASA: Sağlıkta ürün tedariğini kesintisiz sağlıyoruz

24 Mart 2020

Adana merkezli Sasa Polyester, Türkiye’nin en büyük petrokimya şirketleri arasında yer alıyor.10’un üzerinde temel sektörün ham ve yarı mamül tedarikçisi konumunda bulunuyor. Bu sektörler arasında bugünlerde yalnız Türkiye’de değil, tüm dünyada en büyük ihtiyaç kalemleri olarak öne çıkan maske, plastik eldiven, koruyucu elbiseleri içine alan sağlık ve hijyen ürünleri de var.

Sasa Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, koronavirüs salgını dolayısı ile talebi astronomik artan sağlık ürünleri sahasına tam ve kesintisiz ürün desteği verdiklerini söyledi. Üretimlerinde sağlık gereçleri sahasının payının yüzde 30 iken, yüzde 50’ye çıkardıklarını kaydeden Şeker, “Üretim gücümüzü sağlık, hijyen ve ilaç sahasına çevirdik. Üretimimizin yüzde 50’sini sağlık malzemeleri sahasına yapıyoruz. Maske, plastik eldiven, koruyucu elbise gibi ürünler imal eden şirketlere kesintisiz en iyi hizmeti veriyoruz. Sektöre ürün tedariğinde tam kapasite hizmet sunuyoruz” dedi.

Şirket, geçen ay başında uygulamaya koyduğu strateji çerçevesinde, Çin ağırlıklı Uzak Doğu ülkelerinden sağladığı hammaddede pazar çeşitliliğine gitti. Yönünü, dünyanın değişik bölgelerine ve Avrupa’ya çevirdi. Bu değişimin meyvelerini almaya başladıklarını söyleyen Şeker, “Hammadde temininde sorun yaşamıyoruz. Kapasitemiz, son teknoloji yatırımlarımız ile iki katından fazla arttı” diye konuştu. Üretim tesislerinde tam kapasite ile faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Şeker, “Virüs salgını sonrası sağlık alanında tüm önlemlerimizi alarak üretim yapıyoruz. 2 bin 800 çalışanımız ile işimize tam konsantre, maske, eldiven, tıbbi ve sağlık ekipmanlarında ara mamül ihtiyacına yanıt veriyoruz” şeklinde konuştu.

Fiyatta indirime gittik



Elyaf üretiminde, hammadde sağladıkları pazarı değiştirmelerinden ötürü yüzde 10’a kadar fiyat artışı ile karşılaştıklarını söyleyen Şeker, “Bu fiyat artışlarını fiyatlarımıza yansıtmadık. Hatta bugünkü cari fiyatla bin 70 dolar olan elyaf ton fiyatını, mayıs ayına yönelik satışlarda 950 dolara indirdik. Amacımız kesintisiz, en iyi fiyattan ürün sunmak. Fiyat politikamızı pazar şartları elverdiği sürece bu şekilde sürdüreceğiz” dedi. İlaç ambalajında da Mitsubishi gibi devlere üretim yaptıklarını kaydeden Şeker, “Önceliğimiz Türkiye, dış pazarlara da hizmetimizi aksatmadan sürdürüyoruz” dedi.

Yeni yatırım en büyük şansı oldu

Türkiye’nin sağlık ekipmanları alanının en büyük tedarikçi şirketi Sasa, son 3 yıl içinde 1 milyar dolarlık yatırıma imza attı. Sağlık malzemeleri sahasında kullanılan elyaf sahasına 250 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Kapasitesini 750 ton/gün’den 1.8 bin ton/gün’e çıkardı. Mehmet Şeker, “Sağlık gereçleri ve tıbbi ekipman plastiklerine olan talebi bu üretim gücümüzün desteği ile rahatlıkla karşılayabiliyoruz” dedi.