SASA, yeni elyaf tesisi için çalışmalara başladı

SASA Polyester, saflaştırılmış tereftalik asit (PTA) ve elyaf yatırımları için kolları sıvadı. SASA Polyester Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, yıllık 367 bin 500 ton kapasiteli yeni bir elyaf tesisi daha yapmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Şeker, buranın da Amerikan Invista (Koch Industries) firmasıyla anlaştıkları 935 milyon dolarlık PTA tesisiyle aynı anda devreye gireceğini söyledi.

Üretim 2023'te başlayacak

PTA ve elyaf tesislerinde üretime 2023'te başlanacağını bildiren Şeker, şu bilgileri verdi: "SASA'nın 1,4 milyon ton olan üretimi, PTA üretimiyle beraber 3 milyon tona, bu son elyaf üretimiyle beraber de 3,5 milyon tona ulaşacak. Dolayısıyla hem Türkiye'nin hem bu bölgenin hem Avrupa'nın hem Kuzey Afrika'nın hem de Rusya'nın ihtiyaçlarını karşılayacak bir tesis olacak.

Şu anda yaklaşık 4 bin 250 kişi istihdam ediyoruz iki tesisin devreye girmesiyle de çalışan sayısı 6 binin üstüne çıkacak. Şirketin cirosu da ham madde fiyatlarıyla da bağlantılı 3,5 milyar doların üstüne çıkacak."

Sonraki hedef; polyesterin hammaddesini üretmek

SASA'nın bundan sonraki hedefinin polyesterin hammaddesini üretmek olduğunu, bunun için de Yumurtalık ilçesindeki arazinin tahsis edilmesini beklediklerini açıklayan Şeker, 2030'lu yıllarda hayata geçirecekleri 12 milyar dolarlık yatırımla, Afrika'dan Amerika kıtasına kadar polyester ihtiyacını karşılayan Çin ile rekabet edecek bir şirket haline geleceklerini söyledi.