SASA'dan Adana'daki arsa için imza

SASA, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan arsa için satın alma sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yaptığı açıklamada Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan toplam 4.058.685,13 m2 yüzölçümlü taşınmazların satın alma işlemlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile yapılan görüşmelerin tamamlandığını ve 15 Ağustos tarihinde satış sözleşmesi imzalandığını belirtti.

Açıklamaya göre ihale bedelinin yüzde 25'i olan 534,75 milyon TL peşin olarak ödendi, geriye kalan kısım ise yılda bir olmak üzere 5 eşit taksitte ödenecek.

Şirket bununla ilgili vadeye bağlanan kısmı için, vade farkı dahil tutarı da içerecek şekilde toplamda 2,33 milyar TL süresiz teminat mektubu verdi.

İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına sözleşme imza tarihinden itibaren yıllık yüzde 15 oranında vade farkı uygulanacak ve vade farkı ödemeleri satış bedeli taksit ödemeleri ile aynı tarihte yapılacak.

Şirket daha önce yaptığı duyuruda ilgili taşınmaz ve bu taşınmazların üzerinde bulunan yapıların satışı ihalesinin 2,14 milyar TL bedelle şirket lehine sonuçlandığını duyurmuştu.