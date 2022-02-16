Sasa’dan Adana’daki merkez binaların çatısına GES kurma kararı
Sasa, sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında Adana’daki merkez binalarının çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kurma kararı aldı.
Sasa, Adana merkez sahalarındaki binaların çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kurma kararı aldı. Yıllık 28 bin MWh enerji üretimi sağlayacak GES yatırımının bu yıl içinde devreye alınması planlanıyor.
Konuya ilişkin Sasa'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Gelecek kuşaklara yeşil ve temiz bir dünya bırakma sorumluluğumuz ve Şirketimizin sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 16 Şubat 2022 tarihli toplantısında Adana merkez sahamızdaki binaların çatılarına yıllık 28.000 MWh enerji üretimi sağlayacak Güneş Elektrik Santralleri (GES) kurulmasına karar verilmiştir. Yatırımın 2022 yılında devreye alınması planlanmaktadır. Şirketimiz, yenilenebilir enerji kapsamındaki yatırımlarını artırmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.