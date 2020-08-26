SASA’dan dünya devi ile milyar dolarlık imza

26 Ağustos 2020

SASA Polyester Sanayi AŞ, Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) yatırımında dünya devi Amerikan Invista (Koch Industries) firması ile 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması imzaladı.

SASA Polyester Sanayi AŞ açıklamasına göre, dünyanın tek hattaki en büyük kapasiteli ve en yüksek verimli PTA işletmesinin Adana’da kurulması için ilk imzalar atıldı.

Yatırım tutarı 935 milyon dolar olan ve 1,5 milyon ton kapasiteli olacak tesis 2022 yılı sonunda devreye girecek.

Aynı zamanda, 400 yeni istihdam sağlanarak 300 milyon dolarlık cari açık kapatılmış olacak. Bu gelişme aynı zamanda, Yumurtalık’ta yapılacak petrokimya yatırımının da ilk adımını Adana merkezde oluşturmaya başlayacak.

PTA, polyester üretiminde ana ham madde olarak yüzde 85 oranında kullanılıyor. PTA nın yurt içinde SASA Polyester Sanayi A.Ş tarafından üretilmesi polyester üretiminde hayatın bir çok alanına dokunan stratejik petrokimya yatırımlarının da dinamosu özelliğini taşıyor.

Türkiye'nin PTA açısından ithalata bağımlılığı sonlandırılmış olacak

Türkiye’nin geçen yıl PTA ithalatı 629 bin ton olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ilk 6 ayında ise toplam ithalat 410 bin tonu geçti. Bu şartlarda, bu yıl sonu itibarıyla toplam ithalatın 1 milyon tonu geçmesi bekleniyor. Türkiye’deki bu en yüksek kapasiteli petrokimya tesisi yatırımı ile Türkiye'nin PTA açısından ithalata bağımlılığı sonlandırılmış olacak.

SASA Polyester Sanayi A.Ş'nin ortak anlaşma imzaladığı yıllık 110 milyar dolar cirolu ABD merkezli Koch Industries’e bağlı Invista şirketi, PTA teknolojisinde 2000-2020 arasında yüzde 64 ile dünya pazar lideri konumunda bir dev isim olarak biliniyor.

Öte yandan, SASA Polyester Sanayi A.Ş'nin polyester üretiminde Çin ve Hindistan dışında en büyük üretici olma hedefinin ilk aşaması olan 1,4 milyon ton üretim kapasitesine erişme hedefi de 1 ay içinde polyester chips üretim tesisinin devreye alınması ile tamamlanacak.

Yerli ve milli politikalar temelinde hareket eden şirket, son 3 yılda yaklaşık 800 milyon dolar tutarındaki yatırımları ile 2 bin 600 ek istihdam yaratarak, 300 milyon dolar cari açığın kapatılmasına katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu anlaşma ile SASA Polyester Sanayi A.Ş'nin Çin ve Hindistan dışındaki en büyük polyester üreticisi olacağını belirtti.