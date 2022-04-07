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SASA’dan SPK’ya sermaye artırımı başvurusu

SASA, şirketin mevcut sermayesinin 2,4 milyar TL’ye çıkarılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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SASA, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama ile bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulunduğunu duyurdu.

SASA’dan KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimiz, kâr dağıtımı kapsamında sermayenin 1.120.000.000 TL'den 2.240.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8.Maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.” ifadelerine yer verildi.