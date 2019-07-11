Sasa’nın kuracağı 5 alt şirkete 7 yabancı talip
Türkiye’nin cari açığını azaltmasına 5.2 milyar dolarlık dev katkı sunması beklenen Sasa’nın Yumurtalık yatırımında ayrıntılar netleşiyor. 2031’e kadar 11.8 milyar dolarlık yatırım yapılacak, Sasa’ya bağlı 5 ayrı şirket kurulacak, yabancı ortaklar da bu şirketlere kabul edilecek.
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