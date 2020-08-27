Sasu, "COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi" aldı

27 Ağustos 2020

Sasu'nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı’nın şartlarını yerine getirerek COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sasu A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Nil Ece Yamanyılmaz, konserve gıda sektöründe yurt içinde ve dışında geniş bir pazar payına ulaştıklarına dikkat çekti. Üretiminin yarısından fazlasını 20’ye yakın ülkeye ihraç ettiklerini belirten Yamanyılmaz, aldıkları COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ile iç ve dış pazarda daha etkin olacaklarını söyledi. Sağlıklı beslenerek bağışıklık sistemini güçlü tutmanın öneminin pandemi süreci ile daha iyi anlaşıldığını kaydeden Yamanyılmaz, “Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başlandığı ilk günden itibaren düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları sayesinde firmamızın tüm birimlerini steril hale getirdik. Personelimizin tüm çalışma alanlarını, ofisleri, sosyal alanları ve servis araçlarını da düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Bir yandan çalışanlarımızı korurken bir yandan da gerek yurt içine gerek ise yurt dışı pazarlara güvenilir gıda ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

"Pandemi sürecini yakından takip ediyoruz"

Salgın hastalıkla mücadelede kritik önem taşıyan sosyal mesafe uygulamasını da yüksek sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiklerini dile getiren Nil Ece Yamanyılmaz, sosyal mesafe uyulmasını kolaylaştırmak üzere tüm zeminlere işaretlemeler yaparak yemekhane, sosyal alan ve servis araçları için oturma planları hazırladıklarını aktardı. Tüm personel için iş yerine girişte yapılan ateş ölçümlerine ek olarak çalışma alanlarında yemekten önce ve sonra ateş ölçümleri yaptıklarını belirten Yamanyılmaz, "Aldığımız tüm bu önlemler sayesinde üretimimizin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı’nın şartlarına uygunluğu tescil edildi ve belgemizi aldık. Bundan sonraki süreçte de önceliğimiz çalışanlarımızın ve toplum sağlığını ön planda tutmak olacak. Pandemiyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edip gerekli adımları atarak üretimimize devam edeceğiz.” diye konuştu.

"Pandemiden güçlenerek çıkıyoruz"

Sasu olarak 2015 yılından itibaren klasik ton balığı ürünlerine ek olarak yenilikçi tatlara yöneldiklerini, Adana yöresine ve Akdeniz mutfağına özgü, Türk damağını uygun bir yol izlediklerini açıklayan Nil Ece Yamanyılmaz, hazır gıda grubundaki ürünlerinin protein kaynağı ve uzun ömürlü olmasından dolayı avantaja dönüştüğünü ifade etti. Sağlıklı beslenmek isteyenlerin, kampçıların ve sporcuların market rafları ile e-ticaret sitelerinde satışa sunulan ton balığı konservelerini tercih ettiğini söyleyen Yamanyılmaz, şirket olarak artan talebe farklı tatlar eklemenin çabası içinde olduklarını vurguladı. Bu yönüyle pandemiden güçlenerek çıktıklarını söyleyen Yamanyılmaz, "Son olarak geliştirdiğimiz iki üründen tahıllı ton balığında, firik kara buğday, fasulye, zeytin ve birkaç çeşit sebze var. Mısırlı ton balığı ise tam olarak ifade edersek garnitürlü bir çeşit. Soslu ton balığı grubunun yanında, yüksek omega 3 içeriğiyle Sasu Somon Konservesi de satışta öne çıkan ürünlerimiz arasında bulunuyor. Ana grupta zeytinyağlı ve light ürünler, ‘Acılı Adana’ dediğimiz acı soslu ton balığı konservemiz ve somon balığı konservesi lokomotif ürünlerimizi oluşturuyor." açıklamasını yaptı.

Özellikle soslu ton ürünlerinin ihracatında lüks tüketim pazarı dedikleri grupta Hırvatistan, Romanya, Macaristan ve Katar'ın bulunduğunu aktaran Yamanyılmaz, klasik ürünleri ise daha yüksek tonajlarda en çok Libya, Afganistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Venezuela’ya ihraç ettiklerini bildirdi. Yamanyılmaz, hedef bölge olarak belirledikleri Doğu Avrupa ülkeleri ve Afrika’da Sahra Altı bölgesindeki ülkelere de yakın zamanda ihracata başlayacaklarını açıkladı.