‘Satışların yarısı promosyon’

24 Mayıs 2019

Selenay YAĞCI

Yükselen enflasyonla birlikte tüketiciler, artık marketlerde daha çok promosyonlu ürün tercih eder hale geldi. Önceden satışların yüzde 3’üne denk gelen promosyonlu, kampanyalı ürün satışlarının arttığını kaydeden Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA’nın Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, son dönemde toplam satışların yarısını promosyonlu ürünlerin oluşturduğunu açıkladı. Bu yılın ilk 3 ayında satışlarını yüzde 20 artırarak, 1,37 milyar TL ciroya ulaştıklarını söyleyen Kartallıoğlu, gıda dışında satılan her 4 üründen 3’ünün promosyonlu olduğunu ifade etti. Promosyonda eksik kalınırsa müşterinin süratle başka markete kaçacağını bildiklerini söyleyen Kartallıoğlu, “Müşteri artık telefonlardaki uygulamalardan görebiliyor; hangi ürün nerede ne kadar. Başka markette daha ucuzsa oradan alıyor. Artık bakıp, araştıran elinin altında internet olan bir tüketici var. Perakendede bu dinamikler çok şeyi değiştiriyor” dedi. İndirimleri tedarikçiyle birlikte yaptıklarını kaydeden Kartallıoğlu, “Yarı yarıya üstleniyoruz. Üreticileri, tedarikçilerimizi buna ikna ediyoruz. Onlar da memnun oluyor. Ancak akıllı şekilde yapmak gerek. Hangi tüketicinin hangi üründe promosyona ihtiyacı var bilmek gerek. Teknoloji ve dijital yatırımlar bize bu kabiliyeti sağlıyor. Daha fazla odaklı promosyon-kampanya yapabiliyoruz. Böylece çoğu satışa dönüyor” diye konuştu. Enflasyonun yükselmesiyle sepetin yüzde 23 büyüdüğünü ancak adetlerinde yüzde 2’lik düşüş olduğunu söyleyen Kartallıoğlu, soğan- patates- domates gibi temel 1-2 besinde yüzde 50’lere varan düşüşler olabileceğini belirttti.

Müşteriler, market markalı ürünlere yöneldi

Kartallıoğlu, müşterilerin 2018'den bu yana ürün tercihlerinde market markalı ürünlere yönelmeye başladığının altını çizerek; “Özellikle son bir yılda ayçiçek yağı, bakliyat, makarna, yumurta, tuvalet kâğıdı gibi ürünlerde müşterilerimizin marka tercihinin değiştiğini, artık özmarkalı ürünleri tercih etmeye başladıklarını gözlemledik. Bu eğilimin yansıması olarak özmarkalı ürünlerdeki ciro artışımız yüzde 59” dedi.

Kartallıoğlu, şunları paylaştı: “Bursa ve Antalya’daki çiftçilerimizi yerli tohum kullanımına teşvik ediyor, yerli tohumdan üretilen yaş sebze – meyve ürünleri reyonlarımıza taşıyoruz. Yerli bakliyat ürünlerine ilgi artıyor. Yerli üretim yapan çiftliklerle sözleşmeli çalışarak müşterilerimize kilogramı 38.90 TL’den kıyma, 41.90 TL’den kuşbaşı et satabiliyoruz. Kırmızı ette yüzde 100 büyüme gerçekleşiyor, satış hedefimiz bu yıl 9 bin ton. Balık ve deniz mahsullerinde geçen yıl yüzde 50’lik bir büyümeyle satış hedefimize ulaştık.”

Ürün ve hizmet ihracatı yapacak

Hipermarketlerin içindeki ‘Lezzet Arası’ restoranlarının yurtdışından da ilgi gördü. Formatı çok beğenen Carrefour Grup, Lezzet Arası’nın market müşterisinden bağımsız olarak yeme-içme ihtiyacının giderilmesi amacıyla da tercih edilmesini çok başarılı bulmuş. Carrefour Grup ile Lezzet Arası’nın Avrupa’ya ihraç edilmesi için görrüştüklerini kaydeden Kartallıoğlu, “Belçika ve Fransa’dan gelip baktılar. Anlattık. Yılsonuna kadar 9 olan Lezzet Arası restoran sayısını 13’e yükselteceğiz. Türkiye’de üretilen yerli ürünlerin, ortağımız Carrefour’un faaliyet gösterdiği ülkelere ihracatını başlatacağız ve hem tedarikçilerimize yeni pazarlar açacak, hem de döviz girdisi sağlayacağız. Ülkemizin global bir markası olarak yerel üretime ve yerel üreticiye desteğimizi devam ettireceğiz" dedi.

120 milyon TL yatırımla market sayısını 640’a çıkacak

CarrefourSA’nın 53 şehirde 29’u hiper olmak üzere 612 market, 500 bin metrekare satış alanı ve 165 milyon müşteriye ulaştığını söyleyen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu Kartallıoğlu, 120 milyon TL’ye varan yatırıma imza atacaklarını ve market sayımızı 640’a çıkaracaklarını kaydederek, “Yatırım bütçemizin yarısını dijital odaklı projelere ayırıyoruz. Sağlıklı Yaşam trendini takip ediyoruz, ürün gruplarımız arasında organik, glutensiz, diyabetik, vegan ürünlere yönelimin olduğunu biliyor bu ürün gruplarına özel projeler geliştiriyor, sektörde alışveriş tercihlerine yön veriyoruz. Mevcut, sürdürülebilir gelişim doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz alanlarda görevlendirmek üzere 2019’da 500 kişiye istihdam sağlayacağız” şeklinde konuştu.