Saudi Aramco boru hattına 12,4 milyar dolar sermaye topladı

Suudi Arabistan devletine ait şirketin projesinin yeni ortağı, 12,4 milyar dolar yatırımla projenin yüzde 49 hissesine sahip olan, ABD’li yatırımcılardan oluşan EIG Global Energy Partners önderliğindeki konsorsiyum oldu.

25,3 milyar dolar değerindeki konsorsiyum, Saudi Aramco’nun boru hattının kullanım haklarını kiralayacak ve krallığın ham petrol ağı üzerinden taşınan petrol için 25 yıllık gümrük vergisi ödemeleri hakkına sahip olacak.

Şirket, ana hissedarı olan hükümete nakit kaynağı kazandırmak amacıyla varlıklarından gelir elde etmeyi amaçlıyor

Saudi Aramco’nun gelirleri 2020 yılında pandeminin petrol talebini vurması nedeniyle 39,8 milyar dolar düşmüş, buna rağmen şirket 75 milyar dolar temettü dağıtmıştı.