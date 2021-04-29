Saudi Aramco yüzde 1 hisse daha satacak

Deniz KILINÇ

2019 yılında hisselerinin yüzde 1,5’ini 25,6 milyar dolara satarak ilk halka arzını gerçekleştiren Suudi Arabistan devletine ait dünyanın en büyük petrol üreticisi Saudi Aramco, yüzde 1’lik hisse daha satmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, hisse satışı için küresel bir enerji şirketiyle görüşmeler yaptığını söyledi.

Salman’ın açıklaması küresel petrol piyasalarında fiyatların da yükseliş trendine girdiği bir dönemde geldi. Aşılama faaliyetlerinin çeşitli ülkelerde hızlanması ve küresel petrol talebinin pandemi öncesi seviyelere döneceği beklentileri devam ederken, Aramco açıklaması petrol fiyatlarını da destekliyor. Suudi Arabistan’ın petrole bağlı olan ekonomisini çeşitlendirmek amacıyla oluşturulan Vision 2030’un beşinci yıl dönümünde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Salman, söz konusu satışın gelecek “bir iki yıl içinde” gerçekleşebileceğini belirtti. Şirketin söz konusu satışla 19 milyar dolar elde edeceği öngörülüyor.

Salman, söz konusu röportajında “Anlaşmalar sonuçlanmadan herhangi bir söz vermek istemem ama şu an dünyanın önde gelen küresel enerji şirketlerinden birine yüzde 1’lik hisse satmak için görüşmeler yapılıyor” dedi.

Başka şirketlere de hisse satabilir

Şirketin ismini veremeyeceğini belirten Salman, anlaşmanın Saudi Aramco’nun satışlarını artırmasını beklediğini söyledi. Öte yandan farklı şirketlere de hisse satışı yapılabileceğini ekleyen Salman, Aramco’nun hisselerinin bir kısmının da Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nda listelenebileceği ihtimalini ekledi.

Suudi Arabistan ekonomisini canlandırmak için son dönemlerde giderek daha fazla Saudi Aramco’ya yönelen Salman’ın Vision 2030 planı ise belirsizliğini koruyor. Yatırımcıların son dönemde ülkedeki siyasi baskılar, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve son olarak da pandemi sebebiyle Suudi Arabistan’dan uzaklaştığı dönemde Salman için en iyi yolun Saudi Aramco’dan hisse satışları olduğu yorumları yapılıyor.

“ABD ile asla %100 bir anlaşma olmayacak”

Yaptığı açıklamalarda ABD Başkanı Joe Biden’ın Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirmek istediği sözlerine de değinen Salman, “İki ülke arasında asla yüzde 100 bir anlaşma olmayacak” dedi. Eski ABD başkanı Donald Trump ve Biden yönetimlerinin farklılıklarına değinen Salman, Beyaz Saray yönetimlerinin değişmesiyle farklılıkların azalıp artabileceğini fakat Biden yönetimiyle “yüzde 90 aynı fikirde olduğunu” belirtti.

Goldman Sachs: Brent 80 dolara yükselecek

Petrol piyasalarındaki hareketliliğe paralel, ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs küresel emtia fiyatlarındaki artışın devam edeceği beklentisiyle Brent petrolün varil başına 80 dolara yükseleceğini öngörüyor. Gelecek altı ayda küresel petrol talebinin günlük 5,2 milyon varil artmasını bekleyen banka, halihazırda günlük 94,5 milyon varil olan talebin 2021 üçüncü çeyreğinde günlük 99 milyon varile yükseleceğini tahmin ediyor.