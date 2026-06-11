Savaşın faturası ağır oldu: Wizz Air 50 milyon euro kaybetti

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Orta Doğu'daki savaş nedeniyle rekor seviyelere yükselen yakıt maliyetleri düşük bütçeli havayolu şirketlerini zorluyor. Bu yıl 10'a yakın şirket iflas ederken Macaristan merkezli Wizz Air de kârının önceki mali yıla göre yüzde 16,6 azalarak 139,7 milyon dolara ve net karın yüzde 99,4 düşüşle 1,3 milyon dolara indiğini duyurdu.

Şirketin geliri ise yüzde 8 artışla 5,7 milyar euro olurken, yolcu sayısı yüzde 10 yükseldi.

Wizz Air, son bir yıl içinde bir dizi olumsuz etkiyle karşılaştıklarını, bunlar arasında 2025 yaz sezonunun en yoğun döneminde Tel Aviv ve Orta Doğu'ya birçok seferin iptal edilmesi ve Mart 2026'da bölgeye yönelik diğer hatların iptal edilmesinin yer aldığını bildirdi.

Savaşın faturası 50 milyon euro

Şirket, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın kazançlarını 50 milyon euro azalttığını ancak bunun "çatışma öncesinde yapılan yakıt hedge işlemleri sayesinde büyük ölçüde telafi edildiğini" açıkladı.

Wizz Air, devam eden gerilim ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler nedeniyle 31 Mart 2027'ye kadar devam edecek mali yıl için faaliyetlerine yönelik öngörü paylaşmadı.