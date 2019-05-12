Savunma ihracatında çıta yükseliyor

12 Mayıs 2019

ANKARA (DÜNYA) – Türk savunma sanayisinin en yeni ürünlerinden Lazer Tespit ve Sis Havanı Sistemi'nin ilk uluslar arası kullanıcısı Ukrayna ordusu oldu. Türk savunma sanayi ürünü zırhlı kara araçlarının lazer güdümlü füzelere karşı savunma kabiliyetini artıran “Lazer Tespit ve Sis Havanı Sistemi”nin Ukrayna’ya ihraç edileceği ve ilk etapta 30 araçlık bir anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Zırhlı kara araçları koruma sistemlerine yönelik çözümler üreten Nero Endüstri yakın zamanda Lazer Tespit ve Sis Havanı Sistemini geliştirdiğini açıklamıştı. Nero Endüstri’den yapılan açıklamada, bu alanda maliyet etkin bir çözüme ulaşıldığı vurgulandı. Sistemin çalışması, “Araca yöneltilen lazer sinyalleri algılanarak araç üzerindeki sis havanları, lazerin geldiği ve dolayısıyla potansiyel bir tehdidin bulunduğu yöne doğru otomatik olarak ateşleniyor. Böylelikle lazerin araçla teması kesilerek füzenin güdüm özelliği bertaraf ediliyor” şeklinde özetlenen açıklamada, ilk uluslar arası siparişin de alındığı kaydedildi. Mayıs ayı başında İstanbul’da gerçekleştirilen IDEF 2019 fuarında, Ukrayna’ya ihracat için anlaşmanın imzalandığı vurgulandı.

Nero Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ökçün yaptığı açıklamada, ilk kez bu kadar ileri bir teknoloji ürününü Ukrayna’ya ihraç ettiklerini belirterek, “Bize bu konularda çok güveniyorlar. Ukrayna'ya yaklaşık binin üzerinde sistem ihracı yaptık. Bu yeni sistem de bize olan güvenlerini ve başarımızı göstermiş oldu” dedi.

Alican Ökçün, “Özellikle taktik tekerlekli 6x6 ve 8x8 araçlarında kullanılan bu sistemlerle araçlardaki personelin hayatta kalma kabiliyetini artırmayı amaçlıyorlar. Bu nedenle birçok tedarikçi ve ülke arasından bizi seçtikleri için gurur duyduk. Ukrayna çok iyi bir partnerimiz ve onlara en iyi sistemleri sağlamaya devam edeceğiz. Bu sistemlerin en büyük özelliği düşük maliyetli olmaları, 15 derecelik hassasiyetle 2 kilohertze kadar birçok farklı antitank mühimmatını tespit etmeleri, türüne göre bunları ayırt edip bilgi vermeleri, 5-10 saniye zaman kazandırmaları. Böylece sistem, aracın güvenli, personelin hayatta kalmasını sağlayabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sistemin geliştirilmesinin ardından 2 yıl süreyle sahada çalışmasının yapıldığını, çok fazla veri toplanarak ürünün iyileştirildiğini belirten Alican Ökçün, “Bu sistemler ilk kez Ukrayna ordusunda kullanılıyor olacak. Böylece farklı ülkelerdeki tecrübelerimizle kendi kalifikasyon seviyemizi daha iyi artırmış olacağız. Sistemler ilk etapta 30 araca entegre edilecek. Sonrasında devamının geleceğini umuyoruz. Bundan 4-5 yıl önce 10 araçla başladığımız iş birliğinde bugün binleri telaffuz ediyoruz. Bu sistemde de aynı rakamları görebileceğimizi umuyoruz” diye konuştu.