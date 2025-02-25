Savunma sanayi şirketlerine 250 milyon Euro kiralama desteği verilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Vakıf Leasing işbirliğiyle oluşturdukları "Finansal Kiralama Desteği"nde diğer kredi mekanizmalarından farklı olarak teminat istenmeyeceğini belirterek, "Geri ödeme süresinin 1 yıla kadar olmaması ve 60 ay gibi bir süreyle geri ödeme, kiralama süresinin planlanmış olması avantaj sağlayacak." dedi.

"Finansal Kiralama Desteği", Görgün ve Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetçi'nin katılımıyla, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı.

Görgün, buradaki konuşmasında, sektörden gelen talepleri planlayıp, yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Bu taleplerin başında finansal konuların geldiğine işaret eden Görgün, söz konusu talepleri çözüme ulaştırabilecek ürünleri ve yeni kredilendirme sistemlerini aşama aşama devreye almaya başladıklarını anlattı.

Vakıf Leasing ile bir kiralama modeli oluşturduklarına dikkati çeken Görgün, "Finansal Kiralama Desteği kapsamında, diğer kredi mekanizmalarından farklı olarak teminat istenmeyecek. Geri ödeme süresinin bir yıla kadar olmaması ve 60 ay gibi bir süreyle geri ödeme, kiralama süresinin planlanmış olması avantaj sağlayacak." diye konuştu.

"Teslimatlar ve ihracat arttı"

Görgün, daha önce özellikle kefalet ve tedarikçi finansman kredilendirme yöntemlerinin tanıtıldığını anımsatarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yürüttükleri programlarla, KOBİ'lere yeni açılımlar sağladıklarını dile getirdi.

Şirketlerin, son iki yılda 20 milyar dolarlık savunma sanayi sözleşmesi imzaladıklarını vurgulayan Görgün, teslimatlar ile ihracatın arttığını kaydetti.

İhracatta geçen yılı 7,1 milyar dolar ile tamamladıklarını hatırlatan Görgün, bu yılın başında imzalanan sözleşme miktarının 1,5 milyar doların üzerine çıktığını, ilk iki ayda 650 milyon dolarlık teslimat gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Makine ve ekipman alımına finansman desteği sağlayacağız"

Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetçi de yaptıkları işbirliğiyle, savunma sanayisinin yerli ve milli üretim vizyonuna destek olacaklarını, her türlü makine ve ekipman alımına finansman desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Özetçi, uygun ödeme koşullarıyla, üreticilerin finansman ihtiyaçlarına çözüm sunacaklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çevremizdeki jeopolitik riskler değerlendirildiğinde, savunma sanayimizin güçlenmesi çok daha kritik bir önem kazandı. Savunma sanayisinde ithal ikameci üretim ve kendine yeter ülke vizyonumuz hayata geçtikçe güvenlik hissimiz artmakta, uluslararası ortak projelerde yer alabilme kapasitemiz ise genişlemektedir. Kökü, tarihi derinliklere uzanan ülke sanayimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde savunma sanayisi ile çok önemli bir sıçrama noktasına gelmiştir."

31 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek

Finansal Kiralama Desteği, bütün savunma sanayi firmalarına açık olacak. SSB'nin "Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı"ndan (EYDEP) geçerek, A, B ve C sertifika seviyesinde değerlendirilen tüzel kişi özellikli firmalar, farklı avantajlarla, programdan faydalanabilecek.

Kredinin vadesi, bir yıla kadarı ödemesiz olmak üzere, 60 ayı geçemeyecek.

Paket kapsamında kullanılacak finansmanın toplamı 250 milyon Euro olacak. Söz konusu krediler için herhangi ilave maddi teminat şartı aranmayacak. Krediler için 31 Aralık'a kadar başvurulabilecek.