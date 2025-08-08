Savunma sanayii devi, Samsun'a üs kuruyor

Chery, MKE gibi dev yatırımlarla adından söz ettiren Samsun, şimdi de BAYKAR'ın 400 dönümlük alanda gerçekleştireceği yatırımla gündeme geldi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, özel bir endüstri bölgesi ile yatırımın Samsun'da hayata geçeceğini ifade etti.

BAYKAR'ın Samsun'daki yatırımı hakkında bilgi veren Başkan Doğan, "Dünyanın savunma ve havacılık alanında önemli kuruluşlarından, milli teknoloji hamlemizin mimarı 'BAYKAR', Anadolu'daki ilk üretim üssünü 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun'umuzda kuruyor" dedi.

Doğan mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BAYKAR'ın tepe yöneticileri Haluk Bayraktar'a ve Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti.

Chery'den dev yatırım planı

Çinli otomobil markası Chery, Samsun’da 1,5-2 milyar dolarlık yatırımla yeni bir üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor.

Yeni fabrikanın, 25 bin kişiye istihdam sağlayarak bölgesel ekonomiye önemli katkı yapması bekleniyor.

Yılda 150 bin araç üretmesi planlanan tesis, Türkiye’nin elektrikli ve hibrit araç üretiminde önemli bir rol üstlenecek.