'Savunma sanayii ihracatına kaldıraç olmak istiyoruz'

Hayati ARIGAN

Gelişen Türk savunma sanayiinde ihracatı desteklemek, yerli ve yabancı firmaları bir araya getirmek, ithalatı azaltmaya yönelik olarak üç yıl önce 1 milyon dolar yatırımla kurulan yeni nesil sektörel arama motoru ve pazaryeri Damise, dijital ekosistem ile savunma sanayiinde iddialı. Tanıtım toplantısında konuşan Damise Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Yasemin Ok, bir start-up olarak yola çıktıklarını belirterek “Hedefimiz, 2025’te savunma sanayii ihracatının yüzde 20 oranında kaldıraç görevi yapmak” dedi.

Dijital ekosistem kurdu

Savunma, havacılık, uzay, denizcilik ve bağlantılı 56 alt sektörü kendi içinde birbirleriyle ana üreticilerle (OEM) buluşturmak ve dünyadaki ihracat pazarlarına taşımak olduğunu anlatan Genel Müdür Yasemin Ok, “Yerli üreticilerimiz, çok kaliteli ve güvenilir ürünler geliştirmesine rağmen markalaşma, ticarileşme ve dünyaya açılma konusunda sıkıntılar yaşıyor. Özellikle küresel tedarik zincirine giriş süreçleri, ihracatta karşılaşılan engeller, firmalarımızın uluslararası alanda ana üreticilerle çalışırken yaşadığı zorlukları tespit ettikten sonra, buna yönelik çözüm geliştirmek ve sektörü dünyaya taşımak amacıyla bir dijital ekosistem platformu oluşturma fikrini geliştirdik” diyerek, çıkış noktalarını anlattı.

Sektöre yönelik ürün ve hizmet sergileme alanları, sektöre yönelik spesifik bir arama motoru bulunmadığından bu ihtiyacı karşılamak için yola çıktıklarını belirten Ok, şunları söyledi: “Ekosistemde akademi, tedarikçi yönetim sistemi, dijital vitrin ve dijital lansman alanları yer alıyor. Akademide sektöre özel stratejik konularda eğitimler sunuluyor. Örneğin, ‘DUNS Number kodu nedir?’ denildiğinde bunun da bilinmesi gerektiğini fark ettik ve akademi ihtiyacı buradan doğdu. Firmaların küresel tedarik sistemlerine giriş süreçleri doğrultusunda, örneğin ‘havacılık sektöründeki önemli bir firmaya nasıl tedarikçi olunur’ sorusunun cevabını vermek için tedarikçi yönetim sistemi oluştu.”