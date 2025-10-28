Savunmanın ağır sıkleti sahaya iniyor

Güç, dayanıklılık ve çe­vikliği aynı gövdede buluşturan ALTAY, bugün TSK’ya teslim edilerek zırhlı arenada Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak. Savunma li­ginde artık top, tamamen yer­li mühendisliğin sahasında. ASELSAN, milli imkanlarla geliştirilen ALTAY Ana Muha­rebe Tankı’na kazandırdığı sis­temlerle Türkiye’yi zırhlı plat­form teknolojilerinde üst lige taşıdı.

BMC ile imzalanan AL­TAY Seri Üretim Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi kapsa­mında 251 tank için kritik gö­rev donanımlarını ASELSAN sağlıyor. Bugün ilk teslimatı yapılacak ALTAY tanklarında ASELSAN imzası taşıyan yük­sek ateş gücü, beka kabiliyeti ve gelişmiş koruma teknoloji­leri yer alıyor.

Atışlı testlerden tam not aldı

Modern muharebe şartla­rına uygun olarak geliştirilen sistemler sayesinde ALTAY, atışlı testlerde üstün perfor­mans sergileyerek sınıfının en iyileri arasında gösteriliyor. Bu kapsamda VOLKAN-II Tank Atış Kontrol Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sis­temi, Tank Komuta Kontrol Bilgi Sistemi, İç Haberleşme Sistemi, Tank Lazer Uyarı Sis­temi, Tank Sürücü Görüş Sis­temi, Aktif Koruma Sistemi (AKKOR), Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi, ÖRÜMCEK Yakın Mesafe Gö­zetleme Sistemi (YAMGÖZ), Nişancı İkinci Derece Görüş Alt Birimi, Tank Mürettebat Eğitim Sistemi, telsizler ve ka­yar bilezik sistemleri ALTAY’a entegre edildi.

Radar ile tehdidi algılıyor

ASELSAN tarafından öz­gün olarak geliştirilen AKKOR Aktif Koruma Sistemi, tankı 360 derece koruma altına ala­rak beka kabiliyetini üst düze­ye taşıyor. Sahip olduğu radar teknolojisiyle tehdidi anın­da algılayan AKKOR, ALTAY’ı dünyada sayılı orduların sahip olduğu bir koruma katmanına ulaştırıyor. Tankın içinde yer alan gömülü simülatör TMES ise, mürettebata gerçek kulla­nıcı ara yüzleriyle sanal ortam­da eğitim yapma olanağı sunu­yor. Bu sistem sayesinde per­sonel, harekat öncesi yüklenen senaryolarla görevine çok daha hazırlıklı şekilde çıkabiliyor.

ASELSAN dünya devleriyle rekabet edecek

Milli imkanlarla geliştirilen bu sistemler ASELSAN’ı, bir tankın tüm görev donanımlarını kendi bünyesinde geliştirebilen az sayıdaki şirket arasına taşıdı. ASELSAN, bu sayede hem yeni tank üretiminde hem de mevcut tankların modernizasyonunda dünya devleriyle rekabet edebilir konuma geldi. Ayrıca ASELSAN mühendislerince geliştirilen milli periskop sistemleri, ALTAY’ın “gözleri” olarak tank mürettebatına geniş görüş açısı, yüksek doğrulukta tespit ve etkili gözetleme imkanı sunuyor. ALTAY’daki ASELSAN ürünleri tankçılıkta Demir Üçgen olarak adlandırılan Ateş Gücü, Mobilite ve Beka başlıkları altında toplanıyor.