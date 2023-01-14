Saygın gastronomi rehberi Gault & Millau Türkiye’de

Türkiye’nin gastronomi alanındaki çalışmaları hız kazanıyor. Sözen Group girişimi ile Türkiye’ye gelecek olan Gault & Millau, alanında dünyanın en etkin rehberlerinden biri. Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen’in “Türkiye gastronomisi için atılan dev adımlara bir yenisini daha ekleyeceğimiz için gururluyuz.” dediği çalışmanın tanıtım toplantısı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Gault & Millau Genel Müdürü Patric Hayoun katılımıyla yapıldı. Her geçen gün yıldızı parlayan ve yarım asırdır gastronomiye yön veren dünyanın en prestijli iki önemli rehberinden biri olan Gault & Millau’nun artık Türkiye’de yayınlanacağının müjdesini paylaştılar.

Gault & Millau rehberi ilk kez 1969 yılında iki gazeteci, biri yemek eleştirmeni Henri Gault ve Christian Millau tarafından yayınlandı. Gault & Millau tam 50 yıldır yeteneklerin peşinden koşuyor. Günümüze dek 16 ülkede, öncesinde araştırma yapılarak hazırlanıp, yayınlandı. Türkiye çalışmanın yapıldığı 17. ülke olacak. Sözen, rehberin hazırlanma aşamalarını şu cümlelerle açıkladı “Hizmet, fiyat, restoranın atmosferi hakkında ayrı ayrı değerlendirmelerde bulunuluyor. Yemeğin kalitesi üzerinden bir ile 20 arasında bir puan neticelendirme yapılıyor. Yüksek puanlı restoranlar derecesine göre Gault & Millau’nun bir ile 4 arasında imzası olan şapkalardan kazanıyor. Rehberde yer almak için ödeme kabul edilmiyor.

Gastronomi kültürünü daha üst seviyeye taşımak amacıyla hareket eden saygın rehberde yapılan bütün işler takdir edilirken şefler ya da restoranlar hakkında rencide edici ya da ya da negatif yorumlara yer verilmiyor. Her şefin ve restoranın özgünlüğüne inanan Gault & Millau restoran ve şeflerin puanlanması için bağımsız gastronomi uzmanları ile çalışıyor.”

Gault & Millau Genel Müdürü Patric Hayoun, “Geleceğin yeteneklerini keşfetmeye çok önem veriyoruz. Restoranları puanlarken yemek deneyimine, servisin kalitesine, şaraplara ve ortamın verdiği keyfe odaklanıyoruz. Bizim müfettişlerimiz anonim bir şekilde restoranları ziyaret ediyor ve herkes gibi adisyonlarını ödeyip çıkıyor.” diye belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz konuşmasında “Türk restoranları, Türk şefleri ve genel olarak da Türk mutfağı dünyada giderek daha fazla ilgi odağı haline gelmeyi başardı. Özellikle İstanbul için artık bir Gastro City sıfatını rahatlıkla kullanabiliyoruz. Prestijli yeme içme rehberlerinden olan Gault & Millau, Türkiye’yi küresel gastronomi alanına taşıyan hamlesi ve Sözen Organizasyon ile yaptığı iş birliği son derece kıymetli.” ifadelerini kullandı.