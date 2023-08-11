Saykı, yurtdışında 10 yeni mağaza açmayı hedefliyor

Mehtap HALICI

Kayseri’den çıkan Türk perakende hazır giyim markası Hatemoğlu, hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümeye devam edecek. Marka, üç yıl içinde yurt dışında 10 mağaza daha açmayı hedeflerken, Türkiye’deki mağaza sayısını da 100’e tamamlamayı planlıyor.

Şirket, İtalyan ve İngiliz kumaşlarına ağırlık verdiği Saykı markasını daha da ön plana çıkarmak için yeni mağazaları bu isimle açacak. Bundan 99 yıl önce Mustafa Saykı tarafından kurulan ve şu anda 3'üncü kuşak tarafından yönetilen Hatemoğlu’nun yurt içi ve yurt dışında mağazalaşmaya odaklandığını vurgulayan Hatemoğlu Satış Direktörü Engin Yılmaz, markanın, global bir marka olma stratejisiyle birlikte Avrupa’yı radarına aldığını söyledi.

Şu anda yurt içinde 40’ın üzerinde şehirde 77 ayrı noktada satış mağazası olan Hatemoğlu’nun Amerika’da 10, Kosova’da 2 ve Azerbaycan’da da 2 olmak üzere toplamda 14 mağazası olduğunu belirten Yılmaz, şirketin üç yıl içinde yurt içindeki mağaza sayısını 100’e çıkarmayı, yurt dışında da öncelikle Avrupa pazarında büyüyerek 10 mağaza daha açmayı planladıklarını söyledi.

Çatı marka Hatemoğlu Hatemoğlu

çatısı altında 4 marka daha oluşturduklarını belirten Engin Yılmaz, Amerika’da 10 mağazayı Saykı ismiyle açtıklarını ve Avrupa’da da Saykı ismiyle mağazalaşacaklarını söyledi. Hatemoğlu’nun çatı markaları olduğunu anlatan Yılmaz, hem yurt içinde hem de yurt dışında Saykı markasını parlatmak istediklerini söyledi. Saykı markasıyla şu anda 1 mağazaları olduğunu ifade eden Yılmaz, “Piyalepaşa AVM’de 2 ay önce burayı açtık.

Türkiye’de mağazalaşma planımızda hem Hatemoğlu hem de olabilecek yerlerde Saykı’ların sayısını artırmayı düşünüyoruz. Özellikle Saykı markamızı büyütmek istiyoruz. Hatemoğlu zaten belli yerlerde doyum noktasına ulaştı. Saykı markamızla da olmadığımız prestijli yerlerde yer almak amacındayız. Amerika’da 10 tane Saykı ismi altında mağazalar açtık. Avrupa’da da yine Saykı konseptinde mağazalar açmak istiyoruz. Almanya öncelikli olacak şekilde o pazarı da araştırıyoruz. Avrupa’da da en az 10 mağaza açmak hedefindeyiz” diye konuştu.

İtalyan ve İngiliz kumaşı kullanıyor

Hatemoğlu’nun ana markaları olduğunu belirten Yılmaz, diğer markalarla da ilgili şu bilgileri verdi: “Hatemoğlu klasik modellerle ilerlediğimiz marka. Hatem Saykı markamızı direkt Saykı olarak revize ettik. Saykı markamız, İtalyan ve İngiliz kumaşları kullandığımız biraz daha üst grubumuz. H-Teen ve Html diye iki markamız daha var. Html, gençlere yönelik dar kalıpları ve daha spor ürünleri kapsıyor. H-teen markamız ise daha lise ve orta son çağında çağındaki genç çocuklar için üretmiş olduğumuz markamız.”

Enflasyonun üzerinde büyüyoruz

Enflasyonun yüzde 50’ler seviyesinde gittiğini belirten Engin Yılmaz, “Adetsel satışlarımız iyi gidiyor. Ciro önceki yıllara göre çok daha fazla. Satışları her geçen sene artırıyoruz. Enflasyonun üzerinde büyüyoruz” şeklinde konuştu. Yılmaz, aksesuarlarla birlikte 500’e yakın çeşitte ürünleri olduğunu söyledi.