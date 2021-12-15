Sberbank Türkiye’den çıktı, BAE’ye girdi

Kerim ÜLKER

Türkiye’den 2018’de çıkma kararı alan Rusya’nın en büyük finans kuruluşu Sberbank, gözünü Ortadoğu’ya dikti. Denizbank’ı 3 yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük bankası Emirates NBD’ye 3.2 milyar dolara satan Sberbank, BAE’ye girme kararı aldı. İslami finansın Körfez’deki merkezi sayılan Abu Dabi’de ofis açmaya hazırlanan Rus devinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oleg Ganeev, “O bölgeden yatırım toplamak için ofisimiz bir merkez olacak. Hem İslami hem de İslami olmayan finans için çalışacak” dedi.

Şeriat uyumlu finans

Sberbank, Ortadoğu'daki fonlar, finans kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak hem geleneksel hem de İslami finans alanındaki yatırım faaliyetlerini teşvik etmek isteyen bölgedeki Rus işletmelerini ve yatırımcılarını hedefliyor. Şirkete ait Sber Investment Middle East adlı yapı, Şeriat uyumlu finans işini üstlenecek.