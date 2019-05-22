SBK Holding, Auto Land’ı satın aldı

22 Mayıs 2019

Yatırım piyasasında bu kez alışılmışın dışında bir işlem tamamlandı. Filo kiralama sektöründe Ortadoğu'da önemli paya sahip olan Kuveyt devlet fonu KFH Capital'in iştiraki olan Auto Land Otomotiv, Türk SBK Holding'e satıldı.

Üç ay süren satış görüşmelerinin ardından SBK Holding, dün Kuveyt'te atılan imzalarla 10 bin araçlık filoya sahip Auto Land Otomotiv'in sahibi oldu.

Yeni yatırım yapılacak

Kriz dönemlerinde artan satın almaların aynı zamanda bir fırsat yarattığı fikriyle bir süredir yeni yatırım projelerinin peşinde olduklarını açıklayan SBK Holding'den bir yetkili, şirketin Auto Land’da önemli bir büyüme potansiyeli öngördüğünü bir uzun süre önce mercek altına aldıklarını kaydetti. Yetkili, Kuveytli şirkete önümüzdeki günlerde yeni yatırım yapacaklarını ve sektörde bölgenin önemli oyuncularından biri haline gelmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Üç ay süren satış görüşmelerinin ardından SBK Holding, Kuveyt'te atılan imzalarla 10 bin araçlık filoya sahip Auto Land Otomotiv'in sahibi oldu.

Piyasa değeri 700 milyon TL olan Auto Land Otomotiv’in SBK Holding’e satış bedeli ise şimdilik açıklanmadı. Şirketin, 10 binin üzerinde aracı bulunuyor. Nisan 2004’te İstanbul Ticaret Odası’na kaydı yapılan şirketin 40.734.815 TL kayıtlı sermayesi bulunuyor.

Satış görüşmelerini yürüten isimlerden Av. Görkem Gökçe ise, ekonomide olumsuz senaryoların giderek arttığı bir süreçte SBK Holding’in Auto Land Otomotiv’i satın almasının önemli olduğunu işaret etti. Av. Gökçe, önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir bilgilendirme toplantısının yapılacağını da kaydetti.