SBK, Unico Sigorta'yı aldı

26 Haziran 2020

Kerim ÜLKER

Türkiye sigorta sektöründe satın almalara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz ay Kuveyt Türk, yüzde 7 hissesinin bulunduğu faizsiz sigortacılık şirketi Neova Sigorta'nın yüzde 93'lük hissesini de devralarak şirketin yeni sahibi olmuştu.

Şimdi de sektörün 32 yıllık şirketlerinden Unico Sigorta'nın satış süreci tamamlandı.

SBK Holding'e ait Heksagon Mühendislik, Hollanda merkezli Kibele B. V.’nin sahip olduğu Unico Sigorta'nın yüzde 75 hissesini satın almak için Rekabet Kurumu'ndan gereken onayı aldı.

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl, ünlü iş insanı İnan Kıraç’ın başında bulunduğu Kıraça Holding, Heksagon'u SBK Holding'e devretmişti.

2006 yılında kurulan Türkiye’nin en büyük bağımsız tasarım ve mühendislik firması olan Heksagon, son açıklanan bilgilere göre 350’ye yakın kişiye istihdam sağlıyor.

Aviva Sigorta olarak kuruldu

Heksagon'un aldığı Unico Sigorta ise 1988 yılında kuruldu.

Şirket daha önce Aviva Sigorta olan adını 2015 yılı eylül ayı itibariyle Unico Sigorta A.Ş olarak değiştirmişti.