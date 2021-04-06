SBK’nın Beylerbeyi’ndeki yalısı satışa çıktı

ÇİĞDEM YÜCESOY SUBAŞI

SBK Holding’in iştirakleri arasında yer alan ve borç yapılandırması yapan şirketi Mega Varlık’ın halen merkez ofis olarak kullandığı yalı satışa çıkarıldı. Beylerbeyi’nde bulunan ve ikinci derecede tarihi eser özelliği bulunan yalı, Garanti Bankası tarafından satılıyor. Geçen hafta ihaleye çıkarılan tarihi yalı için 60 milyon lira başlangıç bedeli belirlendi.

Borç ve varlık yönetimi

Halen yurtdışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding’in finansman

şirketi Mega Varlık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 13 Mart 2015 tarih ve 6230 sayılı Kurul kararı ile kuruldu. 27 Ağustos 2015 tarih 6426 sayılı Kurul kararı ile de şirket izin alarak faaliyetlerine başladı.

Alacak (borç) yönetimi, varlık yönetimi ve danışmanlık olarak üç ana kolda faaliyet gösteren şirket, finansal sistem içindeki işlevi sorunlu hale gelmiş olan finansal alacakların sorunlu durumlarını ortadan kaldırıyor.

2014 yılında satın alındı

Şirketin merkez olarak kullandığı tarihi yalı, 2014 yılında yine SBK Holding iştiraki olarak bilinen Setap Teknoloji Sistemleri tarafından 14 milyon 500 bin liraya satın alındı.

Beylerbeyi İskele Caddesi’nde 16 kapı numarası olan yalı, 390 metrekare büyüklüğüne sahip. Toplamda 817 metrekare arsa yüzölçümü üstünde yer alıyor. Zeminle birlikte 3 katlı olan yalıda 8 oda ve 1 salon bulunuyor. Fazıl Bey Yalısı’nın hemen bitişiğinde bulunan yalı, satın alındıktan sonra restore edilerek yenilendi. Boğaz’ın her iki tarafına da hakim konuma sahip ve Çırağan Sarayı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı’nı da görüyor.