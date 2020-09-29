Scalar Vision, e-ticareti üç boyutlu hale getirdi

29 Eylül 2020

Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi Cube Incubation’da ileri teknolojiler alanında faaliyet gösteren Türk girişim şirketi Scalar Vision, geliştirdiği 3D görüntüleme ve Artırılmış Gerçeklik tabanlı teknolojiler ile e-ticareti 3 boyutlu hale getirdi. Greyder ile Eylül başında hayata geçirilen ilk proje, sunduğu kalite ve verimlilikle kısa sürede tüketiciler ve eticaret yapan firmalar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Projesinin amacını “İnsanların mağazada yaşadıkları ürün deneyimini, yüksek kalitede ve gerçekçi 3D görüntülerle online olarak da web üzerinden kolayca yaşamasını sağlamak” şeklinde açıklayan Scalar Vision kurucusu Bülent Demirhan, “Böylelikle müşterilerin iki boyutlu resimlerdeki sınırlı görünürlüğü aşıp, fiziksele en yakın şekilde ürünleri gerçek boyutları ile görmelerini ve kendi mekanlarına yerleştirerek daha net bir kararla online satın almasını sağlıyoruz." dedi.

İlk projeyi Greyder ile hayata geçirdiklerini söyleyen Demirhan, Greyder markasının e-ticaret sitesi üzerinden devreye aldıkları çözüm ile tüketicilerin ayakkabıları ortalama 3 dakika süreyle detaylı bir şekilde incelebildiğine dikkat çekti. Demirhan, bu sayede ilgili kategorinin ürün satışlarında kısa sürede yüzde 100’ün üzerinde bir artış sağlandığını kaydetti.

"Çözümümüz, e-ticarete konu olan tüm ürünler için kullanılabilir durumda"

Sundukları teknolojinin artırılmış gerçeklikle (AR) farklı bir 3D ürün deneyimi sağladığını anlatan Bülent Demirhan, şunları kaydetti:

“Çalışma şeklimizde firma, ürünlerini hızlı bir şekilde e-ticaret sitesine web tabanlı 3D ve AR ile eklemiş oluyor. Greyder’in teknoloji kategorisi ürünleriyle yaptığımız çalışma, Türkiye’de ayakkabı sektöründeki ilk ticari web AR ve 3D çalışması olmasının yanında dünyada da ilk çalışmalardan. Çözümümüz, e-ticarete konu olan tüm ürünler için kullanılabilir durumda. Ürün ve hizmetlerimizi Greyder ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu ilk projeyle birlikte tanıtmaya başladık. Proje şimdiden mobilya, tekstil, aksesuar ve beyaz eşya konularında faaliyet gösteren pek çok firmanın ilgisini çekti.”