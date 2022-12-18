ScaleUp Programı’nın yeni dönemi başladı

Büyüme aşamasına ulaşmış girişimlere yönelik bir hızlandırma programı olarak tasarlanan, kapsamı ve hedef kitlesi itibariyle Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine farklı bir değer katan ScaleUp Programı, şirketlerin globalleşme ve büyüme hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

4 yıldır P&G Türkiye iş birliğiyle, Endeavor Türkiye tarafından gerçekleştirilen ScaleUp programının yeni dönemi, girişimcilerin de katıldığı buluşma ile başladı. Aktif olarak faaliyet yürüten ve yıllık en az 10 milyon TL ciroya ulaşan teknoloji ve internet odaklı girişimcilerin katıldığı program ile 5 ay boyunca atölyeler düzenlenecek, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik birebir mentörlükler, global ve yerel ağlara erişim imkanı sunulacak.

ScaleUp Programı’na kabul edilen girişimler

Endeavor ScaleUp Programı’na kabul edilen girişimler, farklı sektörlerde yenilikçi çözümler sunarak hayatı kolaylaştırıyor.

Programa kabul edilen girişimler; Evreka, Hergele Mobility, Highwell, Hoopla, Getmobil, Lumnion, Navlungo, Sanction Scanner, Shippn, Packupp, Techsign ve Tiplay. Şirketler ve program hakkında daha fazla detay scaleup.endeavor.org.tr adresinde bulunuyor.

P&G Türkiye kampüsünde gerçekleşen etkinlikte söz alan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kumaş ve Ev Bakım Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Yetkin Tepeköylü “P&G Türkiye’de 35, globalde ise 185 yaşında bir şirket. Türkiye’de genç olabiliriz ama globalde oldukça köklü bir şirketiz. İki asra yakın tarihimiz boyunca milyarlarca insanın yaşamına Gillette, Orkid, Ariel, Prima, Fairy gibi markalarımızla dokunabilmeyi 2 temel gücümüze borçluyuz; yenilikçiliğimiz ve araştırma gücümüz. Başka bir deyişle yenilikçi düşünce P&G’nin DNA’sı arasında yer alıyor ve bugünün girişimciliği arkasında ise P&G’nin inovasyon gücünü farklı alanlarda destekleyebilecek hızlı gelişen dijital bir dünya var. Biz de bu bakış açısından hareketle bundan yıllar önce girişimcilerin dünyasına adım atmak üzere Endeavor Türkiye’nin yönetim kuruluna girme kararı almıştık. Amacımız bu ekosistemin bir parçası olmak ve P&G’nin ölçeğini girişimcilere sunarken, dış dünyadan yeni fikirleri alıp uyulabilmekti. Bu kapsamda geçmiş yıllarda çok sayıda girişimciyle bir araya geldik, onları ofisimizde ağırladık ve çeşitli iş birliklerinde bulunduk. Bu nedenle ScaleUp projelerinden çok şey ögreneceğimize ve sürdürülebilir ortaklıklar elde edeceğimize inanıyor, 4’üncü döneminde Scale Up projesini desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Endeavor Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen ise, “Girişimcilik ekosistemi için Scaleup şirketlerin yarattığı değer tartışılamaz. Endeavor Türkiye olarak 15. senemizi kutluyoruz ve kuruluşumuzdan bu yana girişimcilik dünyasında öne çıkan pek çok şirketin büyümesine destek olmanın gururunu yaşıyoruz. Hem girişimcilerin desteklerimizden daha erken ve sistematik şekilde faydalanmasını sağlamak, hem de PG ile değerli iş birliklerinin oluşması adına dördüncü defa yürüttüğümüz ScaleUp Programı’nın hedefine ulaşacağına ve yeni başarı hikayelerinin oluşacağına inancımız sonsuz. Bu bağlamda dört senedir yan yana yürüdüğümüz P&G’ye teşekkür ediyor ve programa seçilen girişimcileri kutluyorum” şeklinde konuştu.