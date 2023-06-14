Scania Türkiye pazarında hedeflerinin üzerine çıktı

Özlem SARSIN

Scania Satış Operasyonları Başkan Yardımcısı Caroline Gustaffson, Scania Liaison Office Türkiye Yönetici Direktörü Per Stümer, Doğuş Otomotiv Scania Satış Müdürü Bayazıt Canbulat ve Pazarlama Müdürü Levent Özokutucu, düzenlenen toplantıyla sektöre dair beklentilerini ve Scania’nın hedeflerini paylaştılar.

Geçen birkaç yılda ağır vasıta satışlarının istenen düzeyde gerçekleşmediğini, ancak bu sene yüzde 66’lık bir artış yaşandığına dikkat çeken Bayazıt Canbulat, bu yıl da talebin devam ettiğini söyledi. Canbulat, “Araç bulunabilirlik problemleri nispeten çözülmekle birlikte bazı markalar bu konuda problem yaşıyor.

Ama şunu söyleyebilirim ki 16 ton üzeri ağır vasıta araçta 30 bin üzeri satış bekliyoruz. Aynı zamanda inşaat araçlarında da talepler başlayacak, deprem sonrasında kentsel dönüşüm başlıyor. Devletin bazı projeleri var, inşaat sektöründe de adetler artacak. Talepte sıra var ama elimizden geldiği kadar taleplere cevap vermeye başlıyoruz. Filo taleplerine 2024 yılına gün veriyoruz” dedi.

“Pazar payımız yüzde 10”

İzmir’in kendileri için stratejik bir bölge olduğuna vurgu yapan Canbulat, “İzmir yaş meyve sebze ihracatında Türkiye’nin önemli bir kaynağı. Scania olarak bu konuda da ciddi hizmet veriyoruz. Scania’da da yedek parça bulunabilirliğimiz yüzde 80’nin üzerindedir. Bir ağır vasıta için iyi bir rakamdır bu” şeklinde konuştu.

Türkiye’de her sene 30 bin araca ihtiyaç olduğunu, bu kapsamda Scania’nın pazar payının yüzde 10 civarında olduğunu söyleyen Canbulat, “Aslına bakarsanız Türkiye’de 2 tane yerli üretici var. Bunun yanı sıra ithalat yapan firmalar var. Biz ithal markalar arasında sektörde birinciyiz. Şu anda Türkiye’de değişik bir durum var. İkinci el araçların fiyatları birinci el fiyatlardan daha pahalı.

Piyasada araçlarımızın doğru müşterilere gitmesini istiyoruz. Müşteriden nakliye işi yapıp yapmadığına dair evrak istiyoruz. Tüm markalarda benzer şekilde. Önceliğimiz sektörün ihtiyacı. Ağır vasıta sektörünün geleceği parlak. İlk 6 ayda hedefimizin çok çok üzerine ulaştık” ifadelerini kullandı.

“Elektrikli araçlar 2024’te Türkiye’de”

Scania Satış Operasyonları Başkan Yardımcısı Caroline Gustaffson, Scania’nın ürün gamında elektrikli araçların gün geçtikçe artarak yer aldığını belirtti., Türkiye pazarına da 2024-2025 yılında elektrikli çekici araç getireceklerini kaydeden Gustaffson, “Sadece elektrikli çekici değil elektrikli otobüs de üretiyoruz. Türk pazarına henüz sunmadık. Scania olarak bütün ürün gamımızda elektrikli araç var. Düşük adetlerde getirip testlerimizi yapıp müşteri ihtiyacını anlayıp sonrasında daha yüksek adetlerde sipariş geçmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Yedek parçalar Türkiye’den gidiyor

Caroline Gustaffson, Türkiye’de yatırım planlarının olmadığını ancak Türkiye’den Scania’nın dünya üzerindeki tüm üretim merkezlerine yedek parça gönderildiğini kaydetti. Gustaffson Scania’nın yeni ürünü Super Scania hakkında da bilgi vererek, “Super Scania, son ürettiğimiz içten yanmalı motora sahip çekici aracımız. Geçen sene pazara sunduk. Yüzde 8 daha az yakıt tüketiyor, Türkiye’ye de yeni geldi ancak henüz düşük adetlerde, belirli müşterilerimize tedarik ettik. 2024 yılının ilk çeyreğinde daha yüksek adetlerde Türk müşterilerle buluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.