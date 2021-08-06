Schattdecor, yeni yatırımlarla İSO 500’e girmeyi hedefliyor

Kübra UĞURLU / KOCAELİ

Bu yıl kuruluşunun 10’uncu yılını kutlayan Schattdecor, Türkiye, Ortadoğu ve diğer ihracat pazarları için yeni dekor ve renkler geliştirerek, reprodüksiyon, taş görünümleri, fantezi tasarımlar ve çeşitli materyal kombinasyonlarından oluşan geniş bir yelpazede hizmet veriyor. 10 yıl önce beş çalışan ve bir üretim makinesiyle faaliyete başlayan şirket, bugün dekoratif baskı alanında uzman 80 kişilik çalışanı ve tam kapasite çalışan üç üretim hattıyla sektöründe lider konumunda. Uluslararası ekibi ve dünya çapında yüksek ürün standardı ile hizmet veren şirket, 2020 yılı İSO İkinci 500 listesinde 445’inci sıraya yerleşerek, başarısını taçlandırdı.

En büyük hedefi Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu’da da liderlik

Global olarak tüm lokasyonlarında yüksek kaliteyi ön planda tuttuklarını, ışık hızında mürekkepler ve teknolojiyle uyumlu makineler kullandıklarını belirten Schattdecor Gebze Genel Müdürü Erkan Sürat, “En büyük hedefimiz sadece Türkiye’nin değil, Ortadoğu’nun da lideri haline gelmek. Bizden başka bu düzeyde dekor kâğıdı üreten bir marka yok. Türkiye, Ortadoğu ve diğer ihracat pazarları için yeni dekorlar ve renkler geliştirerek, yüksek kaliteye önem veriyoruz.” diye konuştu.

Şirketin yerli üretim avantajı ve müşterilerine yakınlığıyla her geçen yıl pazar payını artırdığını belirten Erkan Sürat, şöyle devam etti: “10 yıl önce atılan o ilk adım, istikrarlı bir büyüme ve saygınlık çizgisinde kendisini bugüne kadar getirdi. Bu, aynı zamanda firmamızın kendi geleneklerine sahip çıkmasının yanı sıra, Türk örf ve geleneklerine saygı göstermeye ve uyum sağlamaya çalışmamızdaki kararlılığımızın da bir göstergesidir. Gerek yerli üretimin avantajı gerekse de ekibimizin müşterilere yakınlığı ile pazardaki payımızı artırdık"

Sürat, "Yerel olarak pazarda olmamız, müşterilerimizin taleplerine hızlı cevap vermemizde büyük avantaj sağlıyor. Pandemi sürecinde de, yerelde ve dünya çapında piyasa ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık” şeklinde konuştu.

2021’de 50 milyon Euro’luk yatırım

Grup genelinde 2020’de 700 milyon Euro’nun üzerinde bir rakamla işletme performansında iyi bir değer elde ettiklerini bildiren Schattdecor Gebze Genel Müdürü Sürat, 2021’de tesislerinin ve kapasitelerinin genişletilmesi için 50 milyon Euro’luk yatırım yapacaklarını kaydetti. Sürat, “Geleceğe yatırım yapıyoruz. Bir sonraki adımda, Thansau’daki showroomumuzu çağın en yeni gereksinimlerine uygun hale getirmek istiyoruz. Polonya ve Amerika’da birer Laklama tesisine, Brezilya ve Malezya’da ise birer ek emprenye hattına yatırım yapıyoruz. Grup olarak dinamik zamanlarda bile dünya çapında harekete geçebiliyor ve tepki verebiliyoruz.” dedi.

Müşterilerine “Mobil Showroom” ile fiziksel ortam yarattı

Schattdecor olarak, bu yıl müşterilerine özel, hareket halinde olan bir showroomu hayata geçirdiklerini söyleyen Sürat, “Müşterilerimiz, 2020-2022 trendlerinin sergilendiği yeni web sitemizi destekleyen en son trendleri dijital platformlarda gözlemleyebiliyor, minimal bir alanda maksimum seçeneklerle sunulan tüm bu yeniliklerin gerçek ve fiziki uygulamalarını da deneyimleyebiliyorlar. Gebze fabrikamızda bulunan, “gezici showroom” ile ticari fuarlara gidilemeyen bu dönemde, iş ortaklarımızın dekorlara fiziksel ortamda ulaşmasını sağlıyoruz. Bu ilk adımdan sonra, gezici showroom, Schattdecor-İtalya fabrikamızın Eylül ayında Rosate’de gerçekleşecek 25. kuruluş yılını kutlamak üzere oraya doğru yola çıkacak.” açıklamasını yaptı.