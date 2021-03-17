Schneider Electric, İstanbul İnovasyon Merkezi'ni hizmete aldı

Corporate Knights Küresel Sürdürülebilirlik Endeksi'nde bu yıl zirveye yerleşen Schneider Electric, enerji verimliliğinde ülkelerin ve kurumların dijital dönüşümüne önayak olmak amacıyla kurduğu inovasyon merkezlerinden Ortadoğu ve Afrika (MEA) coğrafyasındaki ilk merkezini İstanbul'da açtı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin Ataşehir'deki genel merkezinde kurulan inovasyon merkezi, hastaneler, oteller, endüstri tesisleri, veri merkezleri, üstyapı yatırımları gibi tüm uygulama alanlarında gerçek zamanlı teknoloji çözümlerinin deneyimlenebileceği bir alan olarak hizmet verecek.

Schneider Electric, yapay zeka, dijital ikiz teknolojilerini de temel alan 50'nin üzerinde yazılım ile donattığı inovasyon merkezinde gerçek zamanlı verilerle tüm dünyadan tesisleri birbirine bağlayarak ve karşılaştırma yaparak her müşteriye özel çözüm üretmeyi amaçlıyor.

Merkezin aynı zamanda meslek örgütleri, enerji sektörü profesyonelleri ve mühendislik fakültelerinden üniversite öğrencileri için bir deneyim, eğitim ve gelişim alanı olarak hizmet vermesi bekleniyor. Bu yıl binden fazla kişi ve kurumu ağırlaması hedeflenen inovasyon merkezi, Schneider Electric'in dünyanın diğer şehirlerindeki merkezlerle ortak projeler içerisinde yer alarak ve know-how paylaşımı yaparak enerji verimliliğinde küresel dijital dönüşüm hamlesine de katkı sunacak.

"İhtiyaçlara cevap vermeye devam ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, Schneider Electric'in dünya çapında farklı amaçlara hizmet eden 50'nin üzerinde inovasyon merkezi olduğunu belirterek, şirketin Ortadoğu ve Afrika coğrafyasındaki ilk inovasyon merkezini, endüstrileşme ve dijitalleşme açısından hızlı bir gelişme gösteren Türkiye'de açmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

2012-2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi'nde yer alan enerji verimliliğine ilişkin enerji politikası hedefleri doğrultusunda 2023 yılı itibarıyla Türkiye'nin GSYH'si başına harcanan enerji miktarının en az yüzde 20 azaltılmasının hedeflendiğini hatırlatan Tuncer, şunları kaydetti: "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde 'Türkiye'nin 2017-2019 yıllarında enerji verimliliği uygulamalarıyla 1 milyar dolara yakın tasarruf sağladığını, bununla birlikte getirisi çok yüksek olan enerji verimliliği uygulamalarının artırılması gerektiğini' bildirdi. Bakanımızın açıklaması dikkatleri bir kez daha bu alandaki yenilik, yatırım ve inisiyatiflere çekti. Bu yenilik ve inisiyatifleri Türkiye'nin hizmetine sunan şirketlerin başında ise endüstrileşme, şehirleşme ve dijitalleşme trendlerine paralel olarak dünyada artan enerji ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla teknolojik çözümler geliştiren ve Türkiye'de 30 yılı aşkın bir süredir faaliyetlerini sürdüren Schneider Electric geliyor. Schneider Electric, Türkiye'de kamu ve özel sektörlerde bu alandaki artan bilinç doğrultusunda ihtiyaçlara cevap vermek ve Türkiye'nin enerji kaynaklarını daha verimli kullanmasına destek olmak amacıyla yatırımlarına pandeminin hakim olduğu 2020 yılında da devam etti. Bu yatırımlarımızın son halkası olarak devreye giren inovasyon merkezi, kurumların bina otomasyonu, güvenli güç, endüstriyel otomasyon ve güç dağıtımı için ihtiyaçlarına özel olarak terzi usulü oluşturulacak çözümlerin gerçek zamanlı test edilebileceği bir merkez olarak hizmet verecek. Bu sayede Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hamlesi kapsamında enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasına daha etkin katkıda bulunabileceğiz."

"Misyonumuz müşterilerimizin dijital ortağı olmak"

Schneider Electric Global İnovasyon Başkanı Emmanuel Lagarrigue ise, "Herkesi enerjimizden ve kaynaklarımızdan en verimli şekilde yararlanmaları için güçlendirmek, herkes için ilerleme ve sürdürülebilirlik arasında köprü oluşturmak, tüm dünyadaki insanları güvenilir enerji ve kaynaklara bağlarken emisyonlarımızı yarıya indirmek istiyoruz. Misyonumuz, sürdürülebilirlik ve verimlilik için müşterilerimizin dijital ortağı olmak." ifadelerini kullandı.

Verimlilikte yapılacak ilk eylemin, sistemlerdeki verimsizliklerden kaynaklanan kaynak israfını ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Lagarrigue, verimliliğe devrimsel bir yaklaşım getirmenin yolunun ise dijital teknoloji ve bağlanabilirlik olduğunu kaydetti.

Yazılım, analiz ve yapay zeka ile her şeyi birbirine bağlayarak, tüketimi optimize ederek hem süreç hem de enerji verimliliği sağlanabileceğini aktaran Lagarrigue, "Çevremizdeki her şeyi birbirine bağlarsak bu kaynaklarımızın büyük bir bölümünü kurtarabilir, binalarımız ve endüstrilerimiz yüzde 30 daha verimli hale gelebilir." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye, kendi zihinsel devrimini tamamladı"

Ekim 2014-Mart 2021'de Dünya Ekonomik Forumu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan ve forum bünyesinde 4. Endüstri Devrimi Merkezi'nin kuruluşuna öncülük eden Murat Sönmez ise, artık dünyadaki sosyal ve ekonomik yatırımlara büyük oranda çevre, insanlık ve topluma fayda ekseninde karar verildiğini belirtti. Sönmez, 3-5 yıl içinde her ürünün bir karbon sertifikası olmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Türkiye, 4. Endüstri Devrimi'nde kendi zihinsel devrimini tamamladı. Buna Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde MESS bünyesinde yapılanan Dünya Ekonomik Forumu 4. Endüstri Devrimi Türkiye Merkezi'nin kuruluşu sürecinde bizzat şahit oldum ve bir Türk olarak gurur duydum. Türkiye, artık endüstriyel ve dijital dönüşüm için dünyada yatırım için yer arayan sermayeyi çekmeye ve büyük bir atılım gerçekleştirmeye hazır. Bu tip inovasyon merkezleri bu atılımın gerçekleşmesinde ve start-up ekosisteminin gelişmesinde önemli bir katalizör olarak görev yapacak."