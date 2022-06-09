Schneider Electric, metaverse’te İnovasyon Merkezi açtı

Enerji yönetiminin dijital dönüşümü ve otomasyon konularında önde gelen şirketlerden Schneider Electric, metaverse özel projesini hayata geçirdi. Schneider Electric, Decentraland ile Spatial'da İnovasyon Merkezi ile yer almaya başladı.

Schneider Electric tarafından geçen hafta gerçekleştirilen özel etkinlikte, iç ve dış paydaşlarından 100'ün üzerinde çalışana metaverse deneyimi yaşatılarak proje başarıyla hayata geçirildi.

Metaverse İnovasyon Merkezi'nin tasarımında demo masalarını ve elektrikli şarj istasyonlarını öne çıkaran Schneider Electric, kontrol merkezi bölümünde sanal ziyaretçilerine enerji dünyasını farklı bir yönüyle anlatıyor.

Schneider ürünlerini 3D incelemek mümkün

Metaverse platformlarındaki İnovasyon Merkezi'ni ziyaret eden gezginler, pek çok Schneider Electric ürününü ayrıntılı biçimde, üç boyutlu olarak yakından inceleyerek tanıyabilecek.

Decentraland ve Spatial'daki Schneider Electric İnovasyon Merkezi'nde ziyaretçiler, VR gözlükleriyle üst seviyede deneyim elde edebiliyor.