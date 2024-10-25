Schneider Electric'ten 850 milyon dolarlık satın alım

Schneider Electric, Motivair Corporation'ın (Motivair) kontrol hissesini satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu. Veri merkezlerindeki lider konumunu güçlendirmeye dair büyük bir adım atan şirket, işlemin şartlarına göre Motivair'in öz sermayesindeki ilk yüzde 75'lik kontrol hissesini, vergi artışının değerini de içeren ve Motivair'e 2025 mali yılı için öngörülen gelirin orta-tek haneli bir katı değer biçen 850 milyon dolar tutarında bir bedel karşılığında satın alacak.

Satış işleminin, gerekli düzenleyici onayların alınması da dahil olmak üzere alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi ve önümüzdeki çeyreklerde tamamlanması bekleniyor. İşlem tamamlandığında Motivair, Schneider Electric'in enerji yönetimi iş kolunda raporlanacak. Grup, kontrol gücü olmayan payların kalan yüzde 25'ini 2028 yılında satın almayı bekliyor.

Herweck: Lider konumumuz daha da güçlenecek

Satım alım yapan şirketin İcra Kurulu Başkanı Peter Herweck, "Motivair'in benzersiz sıvı soğutma portföyü, veri merkezi soğutmasındaki değer teklifimizi tamamlıyor ve şebekeden çipe ve çipten soğutucuya kadar veri merkezi kurulumundaki önemli konumumuzu daha da güçlendiriyor" değerlendirmesinde bulundu. Motivair Corporation Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Rich Whitmore ise satışa yönelik açıklamasında, Schneider Electric'in temel değerlerini ve yenilik, sürdürülebilirlik ve mükemmelliğe olan bağlılıklarını paylaştığını ifade etti.