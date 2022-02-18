Schneider Electric’ten yenilebilir enerji alanında yeni satın alma

Schneider Electric, enerji, sürdürülebilirlik ve çevresel emtia danışmanlığı alanlarındaki hizmetlerini geliştirmek amacıyla iklim teknolojisi platformu girişimi Zeigo’yu satın aldığını, bu satın almanın Schneider Electric’in temiz enerji hizmetleri ve çözümleri portföyünü geliştirecek ve şirketin dijital enerji dönüşümü hedeflerine katkı sunacağı belirtildi.

Schneider Electric, danışmalık hizmetlerini Zeigo'nun yapay zeka altyapısıyla bir araya getirerek enerji ve çevre emtialarının tedarik sürecinde iş birliğine dayalı gelişmiş zeka çözümlerini müşterileriyle buluşturacak. Bu çözümler, Schneider Electric'in mevcut birleştirme çözümleri, EcoStruxure Resource Advisor ve NEO Network dijital platformlarını tamamlayıcı özellikte olacak.

Pazardaki konumunu güçlendirecek

Zeigo makine öğrenme algoritmasının ve ekibinin Schneider Electric’e katılması ile birlikte şirket, dünyanın en büyük ve en deneyimli kurumsal yenilenebilir enerji danışmanı olarak pazardaki konumunu güçlendirecek.

Şirket ABD, Avrupa, Avustralya’nın yanı sıra Brezilya gibi gelişen coğrafyalarda çalışmalarını sürdürüyor ve Schneider Electric’in global uzmanları 2014’ten beri 13 bin megawatttan fazla kurumsal PPA’nın yürütülmesine destek oldu.

Schneider ekibi ilaç tedarik zincirlerine yönelik yakın geçmişte duyurusu yapılan Energize konsorsiyumu gibi programların geliştirilmesinde de sorumluluk üstlendi.

Schneider Electric, 2021 yılında Corporate Knights Global 100 İndeksi tarafından dünyanın en sürdürülebilir şirketi olarak kabul edilmişti.

“Sunduğumuz değerleri zenginleştireceğiz”

Satın almaya ilişkin açıklama yapan Schneider Electric Sürdürülebilir İş Bölümü Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Steve Wilhite, “Projelere ve risklere dair ciddi uzman değerlendirmesi gerektirir. Dolayısıyla şirketler için yenilenebilir enerji alanında dünyanın en büyük danışmanı olarak hız ve karmaşıklığın pek çok kurumun PPA pazarına girmesinin önündeki iki engel olduğunun farkındayız. Bu kapsamda Zeigo teknolojisini mevcut hizmet ve çözüm portföyümüzle birleştirerek, dünya çapında müşterilerimize sunduğumuz değeri çok daha fazla güçlendireceğiz ve zenginleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Zeigo Kurucusu ve CEO’su Juan Pablo Cerda ise, “Zeigo olarak dijital temiz enerji devrimini hızlandırmak üzere başladığımız yolculuğa Schneider Electric çatısı altında devam etmekten son derece memnunuz. Birlikte hareket ederek karbonsuzlaşma yolculuğuna çıkan daha çok sayıda şirkete yenilikçi enerji çözümleri sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.