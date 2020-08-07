Schneider Electric'ten yetenek yönetimi platformu

07 Ağustos 2020

Schneider Electric, 100’ü aşkın ülkedeki 144 bin çalışanının gelişimi için yapay zeka (AI) temelli yetenek yönetimi platformunu hayata geçirdiğini duyurdu.

Küresel iş dünyasında ilkler arasında gösterilen Şeffaf Yetenek Platformu ile Schneider Electric, çalışanına kendilerini geliştirme ve kariyer planlarında teknolojinin gücünden yararlanma fırsatları sunuyor.

Profillerini bu platforma yükleyen (veya LinkedIn hesaplarını bağlayan) Schneider Electric çalışanları, sahip oldukları beceri ve yetkinliklerin yanı sıra geleceğe yönelik hedeflerine göre AI tarafından tavsiye edilen gelişim ve kariyer fırsatlarından faydalanabiliyor.

Bunlar, tam zamanlı görevler gibi yeni kariyer atılımları, yarı zamanlı projeler, kısa süreli işler ya da yan görevler, mentorluk fırsatları ve Eğitim Yönetimi Sistemi üzerinden eğitim tavsiyeleri olmak üzere dört ana başlıkta sunuluyor.

"Çalışan gelişimi ve kurum içi mobilitenin dijitalleşmesini sağlayacağız"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Yıldız Estreya Hayim, dijital teknolojilerin gücüyle İnsan Kaynakları alanında yeni bir ilke imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Yapay zeka destekli Şeffaf Yetenek Platformumuz (Open Talent Market) ile çalışan gelişimi ve kurum içi mobilitenin dijitalleşmesini sağlayarak ‘İşte Geleceğin’ en güçlü temsilcilerinden biri olduğumuza ve bu çalışmamızın iş dünyasında fark yaratan sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Bu adım aynı zamanda Schneider Electric’in, çalışanlarının bireysel gelişimleri ile ilgili olarak desteklenmesi ve kariyerlerini bir sonraki aşamaya taşımalarına yardımcı olunması anlamındaki kararlılığının bir göstergesidir.”

Schneider İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Amy deCastro ise “Daha önce orada olmayan bir iç pazar yaratıyoruz ve bu, çalışanların dış pazara çıkmak yerine faydalanabilecekleri bir pazar. Çalışanlarımıza her zaman kariyerlerinin kendi kontrollerinde olduğunu, sürücü koltuğunda onların olduklarını söyledik. Şimdi Schneider’in sunduğu bu fırsat, yeteneklerini kendi amaç ve hedefleri ile uyumlu projelere yönlendirebilmelerine imkan veriyor.” değerlendirmesini yaptı.