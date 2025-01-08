Schneider Elektrik’te grev bitti; en düşük maaş 56 bin lira

Birleşik Metal İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Schneider Elektrik’in Kocaeli Gebze ve Manisa fabrikalarındaki grev 25 günde sona erdi.

Birleşik Metal İş Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında imzalanan sözleşmeyle Gebze ile Manisa’da çalışan işçileri için net 56 bin 200 liralık anlaşmaya vardı.

Bağımsız Kocaeli'nin haberine göre söz konusu anlaşma kapsamında işçiler birinci 6 ay için net 56 bin 200 lira maaş alacak.

1 Mart'tan sonrasına denk gelen ikinci 6 ay için de ortalama 71 bin 150 ücret alacak.