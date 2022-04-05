Schottel, Elkon'un çoğunluk hissesini satın alıyor

Elkon açıklamasına göre, Elkon'daki çoğunluk hissesinin, Schottel Industries GmbH tarafından satın alınmasına ilişkin sözleşme İstanbul'da imzalanırken, anlaşma, Norveç'in Oslo şehrindeki Nor-Shipping Ticaret Fuarı'nda açıklandı.

Her iki şirketin genel faaliyetleri olan enerji verimli sevk sistemi konseptleri, hibridizasyon ve elektrifikasyon artık birbirini tamamlayan bir şekilde sunulacak.

Gemi inşa sektörünün alt başlıkları olan "yeni inşa ve dönüşüm" projelerinde sevk sistemi hibridizasyonu alanında örtüşüyor. Her iki şirketin portföylerinin genişlemesi ve olası anahtar teslim sevk sistemleri ile elektrik sistem entegrasyonu çözümlerinin devreye alınmasında müşteriler için önemli avantajlar ortaya çıkacak. Her iki firma için de pazarda yer alan diğer iş ortakları ile projeler yapma seçeneği de devam edecek.

Anlaşma ile birlikte Elkon, uluslararası piyasalara açılmada önemli bir adım atıyor. Avrupa, bazı Hazar Denizi ülkeleri ve Orta Doğu ile Kuzey Amerika'ya yönelik mevcut bölgesel odağa ek olarak, Tuzla merkezli sistem entegratörünün müşterileri, Schottel ağının küresel erişiminden faydalanacak. Bu ağ, 170'ten fazla servis mühendisinden ve dünyanın tüm önemli denizcilik merkezlerindeki servis konumlarından oluşuyor.

"Portföyümüzü genişleteceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schottel GmbH Genel Müdürü Stefan Kaul, devralma ile Schottel'in, stratejik açıdan daha da güçleneceğini belirterek, "Elkon'un gemiler için elektrik güç sistemi mühendisliği, tasarımı ve entegrasyonu konusunda tanınmış ve çok başarılı tecrübesi ile bunu başaracağız. Portföyümüzü gemilerdeki elektrik enerjisinin üretilmesi, dağıtılması, depolanması ve yönetilmesi ile ilgili her şeyi içerecek şekilde genişleteceğiz. Schottel, elektrikli ve çevreci sevk sistemleri için eksiksiz bir sistem tedarikçisi haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Elkon Genel Müdürü Ertuğ Yaşar da şunları kaydetti:

"Geçmişte Schottel ve Elkon, çeşitli projelerde birbirlerinden bağımsız olarak zaten sözleşmeler imzaladı. Bu sözleşmeler, römorkörler ve feribotlardan açık deniz gemilerine kadar neredeyse tüm olası gemi türlerini içeriyordu. Bu nedenle her iki şirket de müşterilerin karar verme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Uzun vadede birbirlerinden faydalanacaklar ve özellikle çevreci sevk sistemleri yönünde daha da gelişecek."

Schottel Industries GmbH Genel Müdürü Andreas Block, her iki şirketin de kendi etki alanlarında yetkinlik konusunda lider şirketler arasında olduğunu belirterek, "Bu, onlarca yıllık güvenilir performans sergilemeleri ve müşteri çıkarlarına yönelik net bir odakla çalışmaları sayesinde kazandıkları bir konumdur." ifadesini kullandı.

Şimdiki odaklarını "yetkinliklerin uzun vadede birleştirilmesi" olarak tanımlayan Block, gelecekteki gereksinimleri ideal bir şekilde karşılamak için finansal olarak güçlü bir ortamda şirketlerin gelişmelerine imkan sağlayacaklarını kaydetti.

Schottel, Elkon'un çoğunluk hissesini Özokur ailesinin yatırım şirketi Vera Capital'dan devralacak, azınlık hissesi de şu anda olduğu gibi Elkon'un kıdemli mühendisleri ve yönetimine ait olacak.

Elkon, Schottel GmbH'ye ek olarak halihazırda otomasyon ve şanzıman teknolojisi sektörlerinden şirketler içeren bir holding şirketi olan Schottel Industries GmbH'nin yasal olarak bağımsız bir grup şirketi olacak. Devralmanın, rekabet kurumları tarafından gerçekleştirilecek incelemenin ardından bu baharda yürürlüğe girmesi bekleniyor.