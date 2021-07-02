SCHOTT’tan Türkiye’ye 100 milyon TL’lik yeni yatırım

Nitelikli cam konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden SCHOTT, 1989 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Bolu ve Çerkezköy’de bulunan fabrikalarıyla Türkiye’de beyaz eşya sektörüne yönelik düz cam üretimi gerçekleştiren şirket, bugün 4 kıtada toplam 20 ülkeye Türkiye’den ürün ihraç ediyor. SCHOTT, Bolu’da 100 milyon TL yatırımla kuracağı yeni üretim tesisini Ocak 2022’de hizmete almayı planlıyor.

Bolu’da 20 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösterecek olan yeni üretim tesisinde fırın, ocak, davlumbaz ve buzdolabı ön kapak camları ağırlıklı olmak üzere katma değeri yüksek cam üretimi gerçekleştirecek. Yeni istihdam imkanları yaratacak olan tesisle Bolu’da çalışan sayısını yaklaşık iki katına çıkaracak olan SCHOTT, yurt dışına ihracatı yapılacak ürünlerle de ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

2020’de 60 milyon euro ciro gerçekleştirdi

Yeni yatırıma ilişkin açıklama yapan SCHOTT Orim Genel Müdürü Hakan Gerdan, 1884’te kurulan SCHOTT’un bugün 34 ülkede 40 fabrikası ve 16 bin 500 çalışanıyla faaliyet gösteren global bir şirket olduğunu söyledi.

Şirketin 1989’dan bu yana Türkiye’de faaliyet gösterdiğini belirten Gerdan, “SCHOTT olarak Türkiye’ye, Türkiye’deki çalışanlarına çok güveniyor, buraya duyduğumuz güvenle yatırımlarımızı düzenli sürdürüyoruz. SCHOTT Türkiye, her yıl bölgesinde açıklanan vergi sıralamasında ilk 10’da yer alıyor. Geçen yıl 60 milyon euro seviyesinde ciro gerçekleştirdik. Bu yıl ciromuzu daha da artıracağız.” Şeklinde konuştu.

Tesisle 300 ek istihdam yaratacak

Temellerini attıkları yeni fabrikayla Bolu’daki üretim kapasitelerini yüzde 50, Türkiye’deki toplam üretim kapasitelerini de yaklaşık yüzde 25 oranında artıracaklarına dikkat çeken Hakan Gerdan, “Yeni istihdam yaratacak olan yeni fabrikamızla birlikte, şu anda 700 olan çalışan sayımız 1000’e çıkacak. Müşterilerimizin istek ve artan taleplerini karşılamak için yatırım ve altyapı çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Yeni fabrikamızda Endüstri 4.0 ve dijitalleşme altyapısına da yatırım yapıyoruz. 2022 yılının Ocak ayında hizmete açmayı hedeflediğimiz yeni fabrikamızın Bolu’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu yıl için 350 milyon euro yatırım planlanıyor

SCHOTT’un dünyadaki Ar-Ge çalışmalarına da değinen Hakan Gerdan, SCHOTT’un 2020’de global ölçekte 320 milyon euro yatırım yaptığını bildirdi. Bu yıl için 350 milyon euro yatırım planlandığını anlatan Gerdan, “600’ün üzerinde bilim insanı ile 3 binin üzerinde patenti bulunan bir teknoloji şirketi olan SCHOTT, global olarak pandemi döneminde de onaylanmış aşı ampullerinin yüzde 90’ının tedarikçisi. Bunun yanında akıllı telefonlarda son dönemin en önemli trendlerinden katlanabilir cam da yine gurur duyduğumuz ürünlerimizden biri.” dedi.