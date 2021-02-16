Schunk, Türkiye'de üretim yapmayı amaçlıyor

Dünya çapında 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve robotlu otomasyon ekipmanları, CNC tezgah iş parçası bağlama sistemleri ve takım tutucuları alanında dünyanın önde gelen firmalarından biri olan Schunk, Ortadoğu’nun merkez üssü olarak seçtiği Türkiye’de bu yıl yüzde 30 büyüme hedefliyor.

Otomotiv yan sanayii başta olmak üzere havacılık, savunma sanayii, plastik gibi çok sayıda sektöre çözüm sunan Schunk Türkiye, bu yıl itibarıyla gıda ve medikal sektörlerini markajına aldı. Türkiye genelinde faaliyet alanını daha da artırmayı hedefleyen şirket, güney ve doğu bölgelerinin yanı sıra Körfez ülkelerine de odaklanmayı planlıyor. İstikrarlı büyümesi ile Schunk global içindeki payını her geçen gün artıran Schunk Türkiye, uzun vadede Türkiye’de üretim yapan bir şirket olmayı hedefliyor.

Son beş yıldır ortamala yüzde 30 büyüme sağlıyor

Schunk Türkiye olarak son 5 yıldır ortalama yüzde 30 büyüme sağladıklarına dikkat çeken Schunk Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Emre Sönmez, söz konusu performanslarından dolayı Schunk global tarafından 2015 yılında Ortadoğu’nun merkez üssü seçildiklerini aktardı.

Sektördeki konumlarını güçlendirmeyi ve yüzde 30’luk büyüme grafiğini bu yıl da gerçekleştirmeyi amaçladıkarını söyleyen Sönmez, "2021 yılında Türkiye genelinde yayılımımızı artırmakla birlikte yeni bayi ağlarımız aracılığıyla güney ve doğu bölgelerinin yanı sıra Körfez ülkelerinde de yoğunlaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Alanında dünya lideri olan markamızın ürün ve hizmetlerini her yıl olduğu gibi geliştirmeye ve müşterilerimize satış sonrası teknik servis için en verimli şekilde hizmet vermeye odaklanacağız. Schunk Türkiye olarak Schunk global içindeki payımızı daha da artırarak uzun vadede Türkiye'de üretim yapan bir şirket konumuna gelmeyi hedefliyoruz." dedi.

Gıda ve medikal sektörlerine odaklandı

Şirket olarak 'takım tutucu ve iş parçası bağlama sistemleri' ve 'otomasyon' olmak üzere iki ayrı ana faaliyet alanında hizmet verdiklerini anlatan Emre Sönmez, şunları kaydetti: "Türkiye’de ağırlıklı olarak otomotiv ana ve yan sanayisinde faaliyet gösteren firmalara çözümler sunuyoruz. Havacılık ve savunma sanayi gibi çok sayıda sektördeki faaliyetlerimizi artırma hedefimizin yanı sıra farklı sektörlere de odaklanıyoruz. Bu bağlamda, 2021 yılında çok kritik iki sektör olan gıda ve medikal sektörünü markajımıza aldık. Ek olarak, plastik sektörüne yönelik ürünlerimizi ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca dijitalleşmeyle birlikte artan mobilitenin etkisiyle elektrikli araçların yaygınlaşmasından dolayı battery-pack üretimini ve montajını da destekleyecek ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz."

Ürün ve hizmetlerini dijitalleştirdi

Schunk olarak COVID-19'da teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ederek ürün ve hizmetlerini hızla dijitalleştirdiklerini anlatan Emre Sönmez, "Bu noktada kullanıcılarımızın ürün uygulamalarını geliştirmek ve ürün testleri yapmak için CoLab’ı ve üreticilerin bir kamera sistemi vasıtasıyla merkeze bağlanarak talaşlı imalattaki işleme proseslerini izleyip bilgi alabilecekleri Technical Center’ı (Teknik Merkez) kurduk. Ek olarak, ‘Dijital Uygulama Merkezi’ aracılığıyla müşterilerimize benzer uygulamaları gösterebiliyor ve böylece diğer uygulamalardan haberdar olmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda düzenli olarak eğitimler gerçekleştiriyor ve yeniliklerimizle ilgili müşterilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Şirket olarak, hizmet verdiğimiz tüm sektörlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda ürün ve çözümler geliştirmeye devam ederek sanayicilerimize yüksek katma değer sunmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.