SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR), 1,6 milyon Euro'luk sipariş aldı
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, bir firmadan 1.6 milyon Euro'luk uydu yer istasyonu siparişi aldığını bildirdi.
Haber Merkezi
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SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama göndererek yeni iş ilişkisini duyurdu.
Açıklamada, ismi verilmeyen bir yurtdışı yerleşik firmadan uydu yer istasyonu siparişi aldığu dile getirildi.
Siparişin toplam değerinin 1 milyon 666 bin 179 avro olduğu belirtilen açıklamada, sistemin teslimatının 2025 yılında gerçekleştirileceği dile getirildi.