SearchInform, İstanbul merkezli katma değerli distribütörlük şirketi kurdu

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte siber güvenlik, kuruluşlar için giderek daha önemli bir unsur haline gelmekte ve kurumsal dünyada giderek artan bir endişe kaynağı olmaktadır.

IBM tarafından yayımlanan son rapor, küresel veri ihlallerinin ortalama maliyetinin, önceki yıla göre %10 artarak 2024’te 4,88 milyon dolara ulaştığını gösteriyor. Bu durum şirketlerin siber güvenlik yatırımlarını artırırken, 5 yıldır Türkiye pazarına hizmet veren bilgi güvenliği yazılımları üreticisi SearchInform, İstanbul merkezli katma değerli distribütörlük şirketi kurduğunu duyurdu.

SearchInform Kurucusu Lev Matveev, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “İleri düzeydeki veri kaybı önleme (DLP) ve veri merkezli denetim koruma (DCAP) çözümlerimizle 2020 yılından beri Türkiye pazarına hizmet veriyoruz. Kendi katma değerli distribütörlük yapımızı kurmamız, bölgedeki konumumuzu güçlendirecek stratejik bir adımı ifade ediyor. Türkiye, bizim için stratejik öneme sahip bir pazar. Yeni bir ülkede distribütörlük faaliyetleri yürütmenin en verimli yolunun, üreticinin kendi katma değerli distribütörlük modelini hayata geçirmesi olduğuna inanıyoruz. Bu modelle, yereldeki iş ortaklarımız, üretici olarak doğrudan bizden teknik destek alabilecek” dedi.

Çağrı merkezi de kurdu

Türkiye’de şu an için 20 kişilik bir ekibin görev yaptığını söyleyen Lev Matveev, “Yerel ortaklarımız için potansiyel müşteri yaratmak amacıyla kendi çağrı merkezimizi kurduk. Bölgede hem pazarlama yatırımı yapmayı hem iş ortağı ağımızı daha da büyütmeyi planlıyoruz. Mühendislerimiz, yüksek BT yetkinliği gerektiren görevleri üstlenerek, iş ortaklarımızın üzerindeki yükü azaltacak. Türkiye’deki şirketimiz sayesinde son kullanıcılara daha yakın olarak, yazılımlarımızı teknolojik ihtiyaçlara ve mevzuata ilişkin değişikliklere daha hızlı uyarlama olanağı bulacağız” ifadelerini kullandı.

Ülkede doğrudan temsil edilmelerinin, SearchInform’un 22 ülkede özel ve kamu kuruluşlarını başarıyla koruyan çözümlerine ve uluslararası deneyimine Türkiye’deki şirketlerin kolayca erişmesini sağlayacağını belirten SearchInform Kurucusu Lev Matveev, “Böylece Türk şirketler, veri sızıntıları, kurumsal dolandırıcılık, belge sahteciliği, çalışan verimsizliği ve iç prosedürlerin ihlali gibi iç tehditleri daha etkili şekilde önleyebilecek” dedi.

“Türkiye pazarında önemli büyüme potansiyeli var”

SearchInform Türkiye İş Geliştirme Müdürü Elena Varol ise Türkiye pazarında önemli büyüme potansiyeli gördüklerini belirterek, “Türkiye, kişisel veri sızıntılarına en çok maruz kalan 19. ülke konumunda bulunuyor. Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Mart başında TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Ülke yönetimi bilgi güvenliği konusundaki önemli adımlar atıyor. Bu gelişmeler ışığında, kaliteli güvenlik çözümlerine sürdürülebilir bir talep oluşuyor. Katma değerli distribütör olarak, mevcut veya gelecekteki entegratör ve distribütör iş ortaklarımızla rekabet etmeyeceğiz. İnternet sitemiz ya da çağrı merkezimiz üzerinden gelen tüm siparişleri, pazardaki en aktif iş ortaklarımıza yönlendireceğiz” dedi.

SearchInform’un bilgi güvenliği yazılımlarını Türkiye’de Tiryaki, MMK Metalurji, Saat ve Saat, Metro İstanbul gibi önemli şirketlerin kullandığına dikkat çeken Elena Varol, şirketleri hakkında da şu bilgileri paylaştı: “Dünya genelinde 20’den fazla ülkede 4 binden fazla şirket, iç tehditlere karşı kapsamlı koruma sağlayan SearchInform ürünlerini kullanıyor. Başlıca çözümlerimiz arasında FileAuditor (DCAP), geniş işlevlere sahip DLP sistemi, Risk Monitor (iç tehditleri önleme platformu) ve SIEM sistemi yer alıyor.”