Seawind İzmir’den dünyaya katamaran üretecek

Özlem SARSIN

Avustralyalı katamaran üreticisi Seawind, Türkiye’deki ilk yatırımını İzmir’de gerçekleştirdi. Şirketin en çok ilgi gören ve kısa süre önce dünya lansmanı yapılan “SW1170” modelinin tek üretim merkezi olacak fabrikanın açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine sektörün pek çok temsilcisi ve Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage da katıldı.

Armitage, Seawind’in Türkiye’deki yatırımının önemli olduğuna değinerek “Seawind İzmir’e uzmanlığını, tasarımı getirdi, ancak İzmir de bütün imkânları ile onları karşıladı. Ekonomik açıdan zorlukların yaşandığı zamanda böyle bir yatırımı hayata geçirmek kolay değil… Seawind’in ürettiği ürünler ve Türkiye’de sunulan çözümlerle bütün bu sorunların aşılacağına inanıyorum” diye konuştu.

2024 yılında kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz

Seawind Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı Richard Ward, bu yatırımın Seawind için önemli bir mihenk taşı olduğunu söyleyerek 2024 yılında her 3 haftada 1 tekne üretecek şekilde kapasite artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu yatırım Seawind’in katamaran pazarında Avrupa’da güçlenmeye başlamasının başlangıcı niteliğinde olduğunu belirten Ward, “Seawind üretim hayatına bundan 40 yıl önce başladı ve daha sonra üretimini Vietnam’a genişletti ve 80 adet katamaran ve trimaran üretiyor ve yaklaşık 500 personeli var. Seawind çok hızlı büyüyen bir firma pazarımızı dünya çapında genişletmek istiyoruz.

Şu anda Amerika ve Avustralya pazarlarımıza ek olarak buradaki yatırımımız ile Avrupa’yı da önemli pazarlarımıza eklemek istiyoruz. Bundan sonraki yıllarda Akdeniz ve Ege’de de yüzlerce Seawind katamaranı yelken yaparken görebiliriz” diye konuştu.

“Seawind Türkiye önemli bir merkez olacak”

Seawind Türkiye Genel Müdürü Kıvanç Kardeş, yatırımı 7 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını söyleyerek, bu tesiste dünyanın en güzel performans gezi katamaranlarından birini üretmeyi ve Seawind’in yeni modellerini de Türkiye’ye getirmeyi hedeflediklerini söyledi. DÜNYA’ya demeç veren Kıvanç Kardeş, İzmir’den tüm dünyaya yelkenli katamaran ihraç edeceklerini ifade ederek, İzmir fabrikasında üretimin yanı sıra Seawind’in Vietnam fabrikasında üretilip Avrupa bölgesine satılan tekneleri için de arma donatımı, teslimat ve satış sonrası bakım hizmeti de vermeye başlayacaklarını ifade etti.

İzmir’deki yatırımın yakın coğrafyadaki katamaran alıcıları için önemli bir merkez olacağını vurgulayan Kardeş, “Yaklaşık 6 bin metrekare alanda, 5 milyon dolarlık bir yatırım ile kurulan fabrikamızda üretim kapasitemizi kademe kademe artırmayı planlıyoruz. 2024 yılında 12 adet, 2025 yılında 16 ve ondan sonraki yılda 24 adet katamaran olacak şekilde orta vadeli üretim hedefimiz var. Tam kapasiteye ulaştığımızda yaklaşık 120 kişiye istihdam sağlayacağız. Burada Seawind’in 1170 yelkenli modeli üretilecek.

Diğer modeller Vietnam’daki fabrikamızda üretiliyor. Vietnam fabrikamızın üretim kapasitesi çoğu modelde 2027 sonuna kadar dolmuş durumda olduğu için bu yeni modelin ayrı bir yerde üretilmesi söz konusu idi. Seawind‘in Avrupa ve yakın coğrafya pazarlarında büyüme hedefi çerçevesinde SW1170 modelinin üretimi için İzmir tercih edildi” dedi.

“Yerli üreticilerden destek alıyoruz”

Üretilen katamaranlarda yerlilik oranını olabildiğince yüksek seviyede tutarak yerli sanayiye katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Kardeş bu konuda şunları söyledi: “Teknelerin gövdesinde kullanılan jelkot, reçine, elyaf, kumaş gibi komponentlerin büyük ağırlığı yerli üreticilerden temin ediliyor. Teknenin kabuğunda ciddi bir yerli ürün ağırlığı var. Buna ilave olarak camlar, paslanmaz komponentler, kablolar, yakıt ve su tankları, halatlar, zincir, çapa, mobilyalar, döşemeler ve yelkenleri de yerli imalatçılardan tedarik etmeyi planlıyoruz.”

“10 milyon doların üzerinde ihracat hedefliyoruz”

Seawind Türkiye olarak tam kapasiteye ulaştıklarında yıllık 10 milyon doların üzerinde ihracat hedeflediklerini söyleyen Kardeş, Türkiye ve Vietnam fabrikalarında farklı segmentlerde toplam yaklaşık 100 adet çok gövdeli katamaran üretileceğini söyleyerek sözlerini şu şekilde noktaladı: Seawind katamaran üretiminde 40 yıllık bir tecrübeye sahip. Alanında deneyimli ve tercih edilen bir marka. Seawind Group, Corsair Marine Markalı trimaranları ve Seawind Markalı katamaranları içeren toplam çok gövdeli tekne üretim adetinde dünyada ilk 10 üretici arasında. Amacımız Türkiye’de her türlü teknik imkâna sahip fabrikamızla hem Türkiye’de hem de Avrupa ve yakın coğrafyada büyüyerek 1170 ve diğer segmentlerdeki ürünlerimizin konfor ve performansını müşterilerimize yaşatmak.”

“Ülkenize aşık oldum ve buraya bir gün yatırım yapmaya söz verdim”

Fabrika açılışında konuşan Seawind Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı Richard Ward, Türkiye’ye ilk kez geldiğini ülkeye hayran kaldığını şu sözlerle aktardı: “Türkiye’ye 2019 yılında küçük kızımın düğünü için geldim ve geldiğimde ülkenize aşık oldum, insanlarını çok sevdim ve özellikle de muhteşem kıyılarınıza hayran kaldım. Tanrının lütfu olan bir coğrafyaya sahipsiniz Ziyaretimde Antalya kıyılarındaki tekne üretim merkezlerini gezdim ve oraları çok beğendiğim için günün birinde tekrar buraya dönüp burada tekne üreteceğime kendi kendime söz vermiştim.”

Eyüp Sevimli: Yatırımın Türkiye’de olması tesadüf değil

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, İzmir’in en önemli yatırım ve üretim merkezleri arasında yer alan İzmir Serbest Bölgesi’nde yeni bir dünya devinin daha yatırım yapmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, İZBAŞ olarak yatırımcıların talep ve beklentilerini en iyi şekilde anlayıp hızlı çözümler üretebilecek güçlü bir yapılanmaya sahip olduklarını belirtti. Katamaran üretiminde dünyanın en önde gelen markaları arasında yer alan Seawind’in yeni modeli 1170’in dünyadaki tek üretim yeri olarak Türkiye’yi belirlemesinin tesadüf olmadığını belirten Sevimli, ''Katma değeri ve nitelikli çalışan talebi son derece yüksek bir sektörden söz ediyoruz. İzmir’de de bu sektörde üretim yapan firmalar var. Seawind’in bu sektörde İzmir’in bir üretim üssü olmasına sağlayacağı katkı en az yaptıkları yatırım kadar önemli'' dedi.