Seç Market'in şube sayısı 1.500'e ulaştı

Türkiye perakende sektörünün önemli oyuncularından biri olan Seç Market, 1500'üncü mağazasını açtı. Türkiye'nin 80 ilinde Seç Market çatısı altında toplanan marketlerin oluşturduğu güç birliği sayesinde, bayiler tedarik alanında ölçek ekonomisinden yararlanıp toplu satın almanın sağladığı fiyat avantajını tüketicilere yansıtmayı hedefliyor.

Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, mağazalaşmaya yönelik yatırımları hakkında şunları söyledi:

"Seç Market’in herhangi bir franchise bedeli ve tabela ücreti gerektirmeyen bu geniş perakende platformuna dahil olan iş ortaklarının sayısı her geçen gün artıyor, esnaflarımız daha da güçleniyor. Esnafın, kaliteli ve bilinen markalardan oluşan 5 binden fazla ürünü, zahmetsiz ve düzenli olarak tedarik ederek iş yerlerinde, rekabetçi fiyatlarla müşterilerine sunmalarını sağlıyoruz. Ek olarak mağaza içinin düzenlenmesi, ödemeler ve lojistik alanlarında da iş ortaklarımıza hizmet veriyoruz. Esnafın rekabetteki gücünü artıran ve 1500 mağazaya ulaşan Seç Marketlerin yıl sonuna kadar sayısının aynı hızla artmasını hedefliyoruz."