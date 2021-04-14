Seç Market'ten esnafa güç veren iş modeli

Rekabetin yoğun olduğu perakende sektöründe sunduğu iş modeliyle bakkal ve marketleri güçlendirmeyi amaçlayan Seç Market, yıl sonuna kadar iş ortaklarının sayısını hızla artırarak daha fazla esnafa ulaşmayı hedefliyor. Kurumsal tecrübe ve satın alma gücü sağlanan küçük ve orta ölçekli işletmelere mahallelerinde ürün çeşitliliği ve fiyat açısından rekabette öne geçme avantajı sunuluyor.

Halen 80 ilde 1400’den fazla sayıda Seç Market bulunuyor. Büyüklüğü 100 ila 400 metrekare arasında değişen bakkal ve marketler, Seç Market iş ortağı olmak üzere başvurabiliyor. Bu süreçte herhangi bir franchise bedeli ya da tabela ücreti ödenmesi gerekmiyor.

İş ortaklarının sayısı hızla artıyor

Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, esnafa sundukları iş modelini şöyle anlatıyor: “Mahallesinde, semtinde, yoğun bir rekabet içinde hizmet sunmaya gayret eden bakkal ve marketleri bir araya getiriyor, onlara tedarik ve ürün çeşitliliği anlamında değer katan bir platform oluşturuyoruz. Bu platforma, Yıldız Holding’in köklü pazarlama, perakende ve lojistik birikimini sunarak, kendi başına böyle bir güce sahip olma imkanı bulunmayan bakkal ve marketleri büyük bir yapının parçası yapıyoruz. Böylece rekabette güçlenmelerine ve öne çıkmalarına destek oluyoruz. Seç Market modelinin gördüğü ilgi sayesinde, iş ortaklarımızın sayısı hızla artıyor.”

Esnafa operasyonel ve finansal danışmanlık desteği

Seç Market’in geniş bir ürün gamı bulunuyor; Yıldız Holding’in perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinde satılan 5 binden fazla ürün, Seç Market iş ortaklarına hızla ve kolaylıkla tedarik ediliyor. Ayrıca iş ortakları, bölgelerine göre seçtikleri yöresel ürünleri de mağazalarında bulundurabiliyorlar. Kesintisiz ürün tedarikine ek olarak, sadakat uygulamalarıyla kişiselleştirilmiş kampanyalar, mağaza içinde kasa önü uygulamaları ve raf düzenlemesi gibi hizmetlerle birlikte iş ortakları satış ve pazarlamada da destek görüyor. Seç Market, iş ortaklarının dijital ticarette rekabet edebilmeleri için telefonla ve online sipariş gibi modeller üzerinde de çalışmalara devam ediyor.