Seçim kararı: Uçak biletleri ücretsiz değiştirilecek

07 Mayıs 2019

Havayolu şirketleri, YSK'nın İstanbul seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesine karar vermesinin ardından yolcuların biletlerinde değişiklik ve iptal için bazı kolaylıklar sağlanacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, söz konusu nedenle yapılacak bilet değişikleriyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Üstün, "Değerli misafirlerimiz 23 Haziran tarihinde yenilenecek olan seçim nedeniyle; 6 Mayıs tarihi ve öncesinde satın aldığınız, 20-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceğiniz İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerinizi, 15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Pegasus, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, yolcuların 6 Mayıs ve öncesi satın alınan İstanbul kalkışlı ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran'ı kapsayan biletlerde, değişiklik ve kesintisiz iade ile iptal hakkının bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Bu biletinize bağlı herhangi bir tarihe ait dönüş uçuşu biletiniz bulunuyorsa, bu biletiniz için de aynı haklarınız geçerlidir" denildi. Talepler için son tarihin 31 Mayıs olduğu kaydedildi.

Atlasglobal Havayolları'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçiminde oy kullanmak amacıyla, seyahat planlarında değişiklik yapmak isteyen yolculara ücretsiz bilet değiştirme ve iade hakkı verildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Uçuşları 23 Haziran gününün 7 gün öncesi ve sonrasında olan Atlasglobal yolcuları aşağıdaki kriterler doğrultusunda bilet değişim ve iade hakkından yararlanabilecekler: 6 Mayıs'dan önce alınmış İstanbul varışlı ve kalkışlı biletler için geçerlidir. 23 Haziran'ın 7 gün sonrası ve 7 gün öncesi uçuşlar için, aynı kabinde olmak şartıyla ve müsaitlik durumuna göre cezasız, sınıf farksız değişiklik ve iptal yapılacaktır. Değişiklik bir defaya mahsus aynı parkura olmak şartıyla yapılır. İBB Başkanlığı seçiminde oy kullanacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir. Bilet değişikliği başvurularının 14 Mayıs'a kadar yapılması gerekmektedir, 14 Mayıs ve sonrası başvuran yolcular için bilet kuralları geçerlidir."

Onur Air de 23 Haziran seçim gününü kapsayan tek yön veya gidiş-dönüş biletlerini 7 Mayıs'dan önce alan yolcuların, 1 Haziran'a kadar çağrı merkezini arayarak, 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak değişiklik yapabileceklerini veya bilet ücretlerini kesintisiz iade alabileceklerini bildirdi.